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Madagascar : la plus vieille île de la planète a une faune unique

Près de 80 % des espèces de l'île sont endémiques, comme l'araignée-écorce de Darwin, capable de tisser l'une des plus grandes toiles individuelles au monde.

Près de 80 % des espèces de l'île sont endémiques, comme l'araignée-écorce de Darwin, capable de ...

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