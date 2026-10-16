Madagascar : la plus vieille île de la planète a une faune unique
Près de 80 % des espèces de l'île sont endémiques, comme l'araignée-écorce de Darwin, capable de tisser l'une des plus grandes toiles individuelles au monde.
Une araignée paon mâle (Maratus speciosus) montre son arrière-train éblouissant pendant une parade nuptiale.
Une araignée Maratus avibus fait étal de sa palette de couleurs noir, rouge et bleu pour impressionner une femelle.
Une Maratus chrysomelas mâle jette ses pattes en l'air et expose ses couleurs à qui veut bien les voir.