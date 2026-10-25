Animaux

Le pygargue blagre chasse en même temps que les prédateurs marins

Ce rapace profite des requins et des serpents de mer qui poussent les poissons vers la surface de l'eau et les rendent plus vulnérables.

les plus populaires

voir plus
  • Animaux
  • Australie
  • Pygargue à tête blanche
  • Aigles
  • Australie et Océanie
  • Oiseaux
  • Rapaces
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
02:01

Grâce à leur corps fuselé, les taïpans du désert peuvent s'infiltrer dans les terriers des rongeurs

Animaux
04:01

Australie : lors de la ponte de leurs œufs, les tortues de mer sont soumises à un de nombreuses menaces

Animaux
03:42

L'aigle royal, un des oiseaux les plus rapides de la planète

Animaux
03:38

Capture d'une raie fouet ultra venimeuse dans un fleuve australien

Animaux
03:56

Le taïpan : un serpent dont la morsure peut terrasser 100 hommes adultes

Animaux
03:09

La vipère de Russell : un serpent qui peut injecter la moitié de sa réserve de venin en une morsure

Animaux
01:59

À Darwin en Australie, les attaques de crocodiles sont fréquentes

Animaux
04:02

L'abeille de Dawson femelle ne s'accouple qu'une seule fois

Animaux
04:23

Pris de panique, ces kangourous attaquent un cycliste et un parapentiste

Animaux
03:27

Deux mâles kangourous s'affrontent pour la place de dominant

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.