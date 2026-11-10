Attraper un varan, un défi presque impossible ?

AnimauxAttraper un varan, un défi presque impossible ?En raison de leur habileté à se camoufler et de leur rapidité, les varans sont très difficiles à attraper. Ces spécialistes parviennent à en capturer un pour l'étudier.VOUS AIMEREZ AUSSI...Animaux02:42Trois varans se battent pour une carcasseAvec leur puissante morsure, leur venin et leurs griffes acérées, les varans sont de redoutables combattants. Quand ils s'affrontent, mieux vaut ne pas rester dans les parages.AnimauxVaranLézardsReptilesLire la suite