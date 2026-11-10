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Attraper un varan, un défi presque impossible ?

En raison de leur habileté à se camoufler et de leur rapidité, les varans sont très difficiles à attraper. Ces spécialistes parviennent à en capturer un pour l'étudier.

Attraper un varan, un défi presque impossible ?

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Avec leur puissante morsure, leur venin et leurs griffes acérées, les varans sont de redoutables combattants. Quand ils s'affrontent, mieux vaut ne pas rester dans les parages.

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