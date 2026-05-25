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La musaraigne : un animal au rythme de vie étrange

Si la musaraigne ne mange pas au moins toutes les trois heures, elle meurt... Elle doit également se reposer cinquante minutes toutes les heures. Ce qui ne lui laisse que dix minutes pour trouver de quoi se sustenter.

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La stratégie macabre de la musaraigne pour survivre à l'hiver

N'ayant pas assez de graisse pour hiberner, ce petit mammifère utilise son venin pour constituer un garde-manger qui lui assure de la nourriture fraîche.

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