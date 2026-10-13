Un clan de lions profite de la tombée de la nuit pour chasser les girafes
Alors que les lions se repaissent du cadavre d'une girafe, les chacals profitent des rares moments d'inattention des fauves pour subtiliser une partie de leur butin.
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Le quotidien mouvementé d'une famille de chacals
S'occuper de cinq petits est loin d'être évident pour ces chacals, qui doivent en plus les laisser seuls pour aller chasser. Images tirées du documentaire "Bébés mais dangereux !".