Comment les bateaux se sont-ils préparés à l'arrivée de l'ouragan Dorian ?
Les bateaux se sont retrouvés dans le même mouillage, et se sont arrimés les uns aux autres afin de subir le moins de dégâts possibles lors du passage de l'ouragan.
Histoire04:17
Katrina des maisons submergées et des habitants sans issue après le passage de l'ouragan
Après avoir constaté la forte augmentation du débit de l'eau dans les rues de la Nouvelle-Orléans, les autorités ont réalisé que le temps leur était compté pour évacuer les habitants.
