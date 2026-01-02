Environnement

Comment les bateaux se sont-ils préparés à l'arrivée de l'ouragan Dorian ?

Les bateaux se sont retrouvés dans le même mouillage, et se sont arrimés les uns aux autres afin de subir le moins de dégâts possibles lors du passage de l'ouragan.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Histoire04:17

Katrina des maisons submergées et des habitants sans issue après le passage de l'ouragan

Après avoir constaté la forte augmentation du débit de l'eau dans les rues de la Nouvelle-Orléans, les autorités ont réalisé que le temps leur était compté pour évacuer les habitants.

  • Caroline du Nord
  • Catastrophes et risques naturels
  • Environnement
  • Ouragans
  • Tornades
  • Amérique du Nord
  • Catastrophes
  • Terre
  • États-Unis

chercher des vidéos

Histoire
03:56

Un an avant l'ouragan Katrina, il y a eu un exercice pour simuler l'impact de catastrophes naturelles

Environnement
02:31

Des chasseurs de tempêtes se font rattraper par une gigantesque tornade

Environnement
02:39

Une terrifiante tornade se forme lors d'un violent orage

Environnement
02:47

Katrina, l'ouragan le plus destructeur de tous les temps

Environnement
02:28

En 2011, 343 tornades ont frappé les États-Unis en moins d'une semaine

Environnement
02:09

À Hawaï, la nature reprend ses droits après les éruptions volcaniques

Télévision et vidéo
04:13

Sur le passage de l'ouragan Katrina, l'eau s'est emparée de toute la Nouvelle-Orléans

Histoire
10:13

2005 : quelques heures avant l'ouragan Katrina, était-il encore possible d'évacuer la Nouvelle-Orléans ?

Environnement
02:42

Les catastrophes naturelles vont être plus fréquentes... et plus destructrices

Environnement

Été 2003 : les hôpitaux surchargés à cause de la chaleur extrême

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.