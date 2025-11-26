Histoire

La pierre du vautour : un étrange monolithe turc

Ce monolithe fut retrouvé sur un site préhistorique datant de l'âge de pierre, dans la région du Croissant Fertile. On estime qu'elle a été créée il y a plus de 11 500 ans.

Détail d'une copie du décret de Canope datant du 3e siècle écrite en hiéroglyphes égyptiens et ...
Histoire

Cette stèle vieille de 2 200 ans est la première mention d’une année bissextile

De solides faisceaux d’indices montrent que les Égyptiens de l’Antiquité avaient conscience qu'il fallait introduire une année bissextile pour rectifier la lente dérive des saisons.

