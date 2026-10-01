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Le bambou : la plante à la croissance la plus rapide au monde

Chaque printemps, les pousses de bambou poussent à la vitesse de 60 cm par jour. Certaines peuvent atteindre 30 mètres de haut.

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