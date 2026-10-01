Le bambou : la plante à la croissance la plus rapide au monde
Chaque printemps, les pousses de bambou poussent à la vitesse de 60 cm par jour. Certaines peuvent atteindre 30 mètres de haut.
Au milieu d’une forêt enneigée, le Soleil jette une lueur rougeâtre sur la cime des épicéas (Picea abies) au parc national de Muddus en Suède, contrastant avec leurs ombres bleutées.
La neige d’octobre recouvre le sol d’une forêt boréale mixte, révélant les motifs complexes des tourbières du parc national de Muddus, en Suède.
Le parc national de Stora Sjöfallet est l’un des premiers parcs nationaux d’Europe, décrété en 1909. Il abrite les forêts de pins sylvestres anciennes, lesquelles ont été les terres d’origine des peuples Samis pendant des milliers d’années.
Les forêts de lauriers peuvent être retrouvées à Madère, aux Canaries et aux Açores. Ce sont de véritables reliques vivantes des peuplements d’Europe méridionale qui prospéraient il y a des millions d’années.
Début novembre dans la région des Abruzzes en Italie, les hêtres encore nus se détachent tels des squelettes gris face au jaune des érables (Acer) et au rouge foncé du sol de la forêt.
À Rondane, en Norvège, les bouleaux de montagne et les forêts de pins sylvestres sont marqués par une claire séparation. Elle est due à un changement abrupt de l’inclinaison du terrain.
La forêt laurifère de Madère, un archipel portugais au large de l’océan Atlantique, est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces arbres abritent de nombreuses espèces endémiques, notamment plus de soixante-dix plantes et le pigeon trocaz (Columba trocaz). Ces lauriers poussent de 300 à 1 500 mètres d’altitude. Ils se retrouvent souvent entourés d’un ruban de brume qui enveloppe régulièrement les chaînes supérieures de l’île, créant ainsi des forêts de nuage au milieu d’une zone tempérée.
Dans la région des Abruzzes en Italie, ces hêtres sont recouverts de lichens, une caractéristique des forêts primaires.
Au parc national de Rondane, telle de la neige déposée, des cladonias tapissent le sol, surplombés par des bouleaux (Betula) de montagne.
Des tourbières cordées dans le nord de la Suède laissent entrevoir des arrêtes reliant de petites îles de forêts de conifères.
Ce cliché de la chaîne de montagnes des Carpates dévoile les rangées d’épicéas, sculptées en hiver par la force du vent et de la neige.
Près du domicile de Mme Haarberg, à Vågå, en Suède, les couleurs de l’automne se dévoilent dès septembre dans cette la forêt de bouleaux de montagne, visibles ici en trois lignes distinctes.