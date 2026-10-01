Le bambou : la plante à la croissance la plus rapide au monde

La forêt laurifère de Madère, un archipel portugais au large de l’océan Atlantique, est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces arbres abritent de nombreuses espèces endémiques, notamment plus de soixante-dix plantes et le pigeon trocaz (Columba trocaz). Ces lauriers poussent de 300 à 1 500 mètres d’altitude. Ils se retrouvent souvent entourés d’un ruban de brume qui enveloppe régulièrement les chaînes supérieures de l’île, créant ainsi des forêts de nuage au milieu d’une zone tempérée.