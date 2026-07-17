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Aux abords du Mississippi, les animaux se préparent à l'arrivée de la crue

Depuis l'arrivée de l'automne, le fleuve a doublé de largeur pour atteindre plus de 15 mètres, bouleversant l'écosystème environnant.

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