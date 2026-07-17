Aux abords du Mississippi, les animaux se préparent à l'arrivée de la crue

Depuis sa construction en 1966, le barrage de Glen Canyon a altéré de façon dramatique l'écosystème du fleuve Colorado, piégeant d'énormes quantités de limon. En 2008, des eaux au débit élevé provenant du barrage ont été déversées pour reproduire les inondations naturelles qui déplaçaient autrefois le limon, provoquant la formation des bancs de sable et de plages en aval dans le Grand Canyon. Autrefois, ces inondations formaient des habitats essentiels pour les plantes et les animaux. L'inondation artificielle semblait prometteuse quant à la reproduction de ces habitats. Toutefois, les bancs de sable créés en 2008 ont disparu en seulement six mois, ont indiqué des scientifiques de l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Si les inondations artificielles pourraient permettre de restaurer l'écosystème du fleuve Colorado, il convient de veiller à ce que cela ne se fasse pas au détriment de la production d'électricité du barrage.

PHOTOGRAPHIE DE Vincent Laforet