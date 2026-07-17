Aux abords du Mississippi, les animaux se préparent à l'arrivée de la crue
Depuis l'arrivée de l'automne, le fleuve a doublé de largeur pour atteindre plus de 15 mètres, bouleversant l'écosystème environnant.
Au sein du très sauvage parc national Big Bend, le Rio Grande serpente au pied du Canyon Santa Elena, haut de 458 mètres. La portion du fleuve qui traverse l'Ouest du Texas passe par quelques-uns des lieux les plus reculés et sauvages du Sud-Ouest américain. Le Rio Grande souffre lui aussi de l'activité humaine. Au cours du siècle dernier, des barrages ont été construits sur le fleuve, mettant un terme aux inondations qui avaient autrefois créé les berges boisées où avaient élu domicile la faune et la flore. Depuis quelques étés, la baisse du niveau de l'eau a conduit à l'assèchement de certaines portions du fleuve. À cause de cela, les niveaux de concentration des toxines, qui entrent dans fleuve en amont, ont augmenté, atteignant des seuils dangereux pour la faune et la flore.
Le soleil se couche au-dessus des cascades de la rivière inférieure Lewis, situées dans la forêt nationale Gifford Pinchot de l’État de Washington. Si cette portion de la rivière est sauvage et spectaculaire, d’autres ont perdu leur charme avec la construction de grands barrages et de réservoirs. La Lewis draine l'impressionnante chaîne des Cascades. Les centrales hydroélectriques permettent certes de produire de l'électricité, mais elles changent aussi le caractère naturel de la rivière, au détriment des poissons migrateurs, comme le saumon. Pour permettre à nouveau aux poissons d'accéder à 270 km de leur habitat principal situé en amont, des camions ont commencé à les transporter pour les emmener de l'autre côté des barrages de la Lewis.
Lorsque l'eau était abondante, le fleuve Colorado serpentait sur 2 366 km, des Rocheuses au golfe de Californie. Aujourd'hui, le delta est souvent à sec, en raison des faibles précipitations et de la demande croissante en eau des 30 millions d'habitants de l'Ouest des États-Unis. Certains scientifiques prédisent que d'ici 50 ans, les réservoirs du fleuve pourrait être asséchés à cause du réchauffement climatique et d'une utilisation de l'eau non contrôlée.
PHOTOGRAPHIE DE Tyrone Turner
Non loin de son delta du golfe du Mexique, l'impressionnant fleuve Mississippi traverse la ville de la Nouvelle-Orléans en formant un « S » gracieux. Le Mississippi s'étend sur 3 782 km, du lac Itasca, situé dans le Minnesota, jusqu'à son delta du golfe du Mexique, qui se trouve en Louisiane. Il s'agit du deuxième plus long fleuve des États-Unis, juste derrière le Missouri. Au cours du siècle dernier, 40 000 barrages et levées ont été construits par les Américains pour favoriser la navigation et tenter de contrôler les crues meurtrières du fleuve. Mais ces constructions empêchent les sédiments de s'écouler en aval, causant l'érosion très rapidement du delta, au point que certains scientifiques craignent que d'ici 2100, une zone de la taille du Connecticut pourrait disparaître.
PHOTOGRAPHIE DE Tyrone Turner
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Des Hindous se baignent dans le Gange, surnommé le « fleuve mère ». Si pour les croyants, l'eau du Gange lave leurs pêchés, la réalité est tout autre. Les eaux sacrées du Gange sont souillées par la pollution industrielle de villes comme Kanpur, par les déchets non traités des populations qui vivent au bord du fleuve et par les îles de détritus flottants. Si des mesures ont été prises pour nettoyer le fleuve le plus iconique de l'Inde, le chemin est encore long avant que le Gange ne retrouve sa superbe.
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Enveloppé dans la brume, cet arbre couvert de givre s'apparente à un sentinelle perdu dans la rivière Richelieu au Québec. La rivière, qui s'écoule vers le nord du Lac Champlain, situé dans le Vermont, jusqu'au fleuve Saint-Laurent, constituait une voie navigable essentielle pour les Amérindiens et par la suite, pour les Français. Si certaines portions de la Richelieu semblent figées dans le temps, la partie américaine de la rivière est bien moins riche en poissons qu'auparavant. 40 % des espèces de poissons du continent sont menacées d'extinction.
PHOTOGRAPHIE DE Claudine Besse, Your Shot
Si le Colorado serpente en toute liberté à travers cette portion de l'Ouest américain, ailleurs, l'Homme a modifié son cours pour servir ses propres intérêts. Le Colorado n'est pas le seul cours d'eau concerné. Aujourd'hui, environ 35 % du débit des cours d'eau mondiaux est intercepté par d'immenses barrages. La modification des débits d'eau pour répondre aux besoins de l'Homme a nuit aux espèces qui vivent dans de nombreux écosystèmes d'eau douce. Les poissons et d'autres espèces aquatiques ont perdu des habitats qui leur étaient essentiels. De plus, les événements saisonniers, comme les inondations, qui les aidaient à maintenir leur mode de vie, se font bien rares.
PHOTOGRAPHIE DE Vincent Laforet
Lorsque le niveau de l'eau du lac Powell est bas, les parois du Glen Canyon semblent un peu plus hautes. Celles-ci portent la « marque de la baignoire », c'est-à-dire les traces des niveaux d'eaux précédents. Le niveau de ce lac impressionnant fluctue avec les précipitations et la fonte des neiges. Au cours des 10 premières années du 21e siècle, le lac a enduré plusieurs épisodes de sécheresse et il n'est aujourd'hui plein qu'à la moitié de ses capacités. Mais même lorsque le niveau de l'eau est bas, le deuxième plus grand réservoir des États-Unis retient une quantité énorme d'eau : plus de 33 milliards de mètres cube d'eau lorsqu'il est plein. 17 années furent nécessaires pour remplir le lac après la construction du barrage du Glen Canyon sur le fleuve Colorado.
PHOTOGRAPHIE DE Vincent Laforet
Des Amérindiens pagayent sur les eaux du Rio Negro, situé dans le bassin de l'Amazone au Brésil. Les rivières et les cours d'eau qui composent cet énorme bassin plus grand que l'État du Texas, abritent un écosystème aquatique unique, où vivent plus de 3 000 espèces de poissons, et représentent 20 % des réserves en eau douce de la planète. Chaque année, pendant la saison des pluies, les rivières sortent de leur lit et créent des habitats écologiques incroyables, à la fois terrestres et aquatiques, appelés « forêts inondées ».
PHOTOGRAPHIE DE Vincent Laforet
Depuis sa construction en 1966, le barrage de Glen Canyon a altéré de façon dramatique l'écosystème du fleuve Colorado, piégeant d'énormes quantités de limon. En 2008, des eaux au débit élevé provenant du barrage ont été déversées pour reproduire les inondations naturelles qui déplaçaient autrefois le limon, provoquant la formation des bancs de sable et de plages en aval dans le Grand Canyon. Autrefois, ces inondations formaient des habitats essentiels pour les plantes et les animaux. L'inondation artificielle semblait prometteuse quant à la reproduction de ces habitats. Toutefois, les bancs de sable créés en 2008 ont disparu en seulement six mois, ont indiqué des scientifiques de l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Si les inondations artificielles pourraient permettre de restaurer l'écosystème du fleuve Colorado, il convient de veiller à ce que cela ne se fasse pas au détriment de la production d'électricité du barrage.
PHOTOGRAPHIE DE Vincent Laforet
Tous les écosystèmes de rivières ne sont pas aussi bucoliques que celui-ci, mis en valeur par le lever du soleil. Aujourd'hui, 35 % du débit des cours d'eau mondiaux est retenu par de grands barrages, la plupart du temps pour produire de l'hydroélectricité et pour éviter les inondations. Conséquence : le lit de certains cours d'eau est à sec. La demande en eau douce aux États-Unis est énorme : il faut 5 000 litres d'eau pour produire ce qui finit chaque jour dans l'assiette d'un Américain lambda et les ménages américains utilisent environ 60 % de leur eau pour arroser leur pelouse.
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À Nauvoo dans l'Illinois, les ombres des arbres enracinés sur les berges du Mississippi dansent sur l'eau à la lueur du soleil couchant. Prenant sa source au Lac Itasca dans le Minnesota, le Mississippi se jette 3 782 km plus au sud, dans son delta de la Louisiane, situé dans le golfe du Mexique. Le fleuve est essentiel aux grandes terres agricoles américaines, puisque 92 % des exportations agricoles du pays proviennent du basin du Mississippi. Le fleuve permet aussi d'acheminer la marchandise : 60 % des céréales américaines exportées descendent le Mississippi jusqu'à la mer en passant par les ports de la Louisiane. Le fleuve est également essentiel aux oiseaux, puisque 60 % des espèces d'Amérique du Nord utilisent le basin comme voie migratoire.
PHOTOGRAPHIE DE Phil Schermiester, Your Shot
Près de Chinyingi en Zambia, une passerelle suspendue longue de 213 mètres et composé de câbles et de tuyaux enjambe le Zambèse. Ce pont, l'un des rares du fleuve, a été construit par un prêtre catholique devenu ingénieur en herbe après que cinq personnes aient perdu la vie sur ces eaux un soir dans un accident de bateau. Dans les régions moins développées, où les routes sont impraticables ou inexistantes, les habitants se déplacent principalement en empruntant le Zambèse.