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Égypte antique : le tombeau du pharaon Séthi révèle le rapport des Égyptiens à la mort

Pour les Égyptiens, le tombeau était une machine à ressusciter, où le pharaon allait renaître sous sa forme immortelle et ne faire qu'un avec la divinité du Soleil.

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