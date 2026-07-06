Histoire

Le site de naissance de Bouddha : un site de pèlerinage prisé des bouddhistes

Entre processions et prières, les fidèles affluent au temple pour toucher la pierre sur laquelle Bouddha serait né. Certains ingèrent des morceaux de mur du temple pour se porter chance.

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