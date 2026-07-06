Le site de naissance de Bouddha : un site de pèlerinage prisé des bouddhistes

Fondé en 1997 dans le nord de la Thaïlande, le temple entièrement blanc de Wat Rong Khun a été conçu et financé par le peintre thaïlandais Chalermchai Kositpipat. Sa façade est recouverte d'une mosaïque de miroirs et l'intérieur coloré du temple principal affiche des représentations de Spider Man, de Michael Jackson et d'Hello Kitty. Malgré son style contemporain, les visiteurs sont tenus de porter une tenue correcte et de se comporter avec révérence comme il est traditionnellement de mise dans les temples.