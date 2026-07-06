Le site de naissance de Bouddha : un site de pèlerinage prisé des bouddhistes
Entre processions et prières, les fidèles affluent au temple pour toucher la pierre sur laquelle Bouddha serait né. Certains ingèrent des morceaux de mur du temple pour se porter chance.
Jadis capitale du royaume de Pagan, Bagan comptait à l'origine 10 000 structures bouddhistes. Aujourd'hui, des sentiers en terre serpentent à travers les plus de 2 000 temples et pagodes restants, de Dhammayangyi, le plus imposant, à Shwezigon, le premier temple plaqué or du Myanmar.
La construction du temple Wat Benchamabophit de Bangkok s'est achevée en 1911, il se compose entièrement de marbre italien de Carrare. Des anges, ou thephanom pour les Thaïlandais décorent ses vitraux arqués. La galerie du temple abrite 52 statues de Bouddha disposées sur des colonnes individuelles, elles représentent la diversité des représentations de Bouddha à travers le temps et l'espace.
Adossé à la plus haute chute d'eau du Japon en pleine forêt, Seiganto-ji est un temple bouddhique Tendai, une école rationaliste du Bouddhisme qui croit en une existence en perpétuelle mutation. Seiganto-ji se situe au croisement de deux routes de pèlerinage : le sentier de Saigoku avec ses 33 temples et l'ancien Kumano Kodō, l'une des deux seules routes de pèlerinage inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Fondé en 1997 dans le nord de la Thaïlande, le temple entièrement blanc de Wat Rong Khun a été conçu et financé par le peintre thaïlandais Chalermchai Kositpipat. Sa façade est recouverte d'une mosaïque de miroirs et l'intérieur coloré du temple principal affiche des représentations de Spider Man, de Michael Jackson et d'Hello Kitty. Malgré son style contemporain, les visiteurs sont tenus de porter une tenue correcte et de se comporter avec révérence comme il est traditionnellement de mise dans les temples.
Au Bhoutan, Paro Taktsang est un temple à flanc de falaise dans la vallée de Paro dont l'unique accès est un sentier de randonnée escarpé passant devant plusieurs cascades, une série de moulins à prières et un salon de thé tibétain avec vue. Padmasambhava, le guru responsable de l'introduction du Bouddhisme au Bhoutan, aurait médité pendant trois ans dans les grottes de Paro Taktsang après y être arrivé en volant à dos de tigresse magique, d'où le surnom « Nid du tigre » donné au temple.
Le roi birman Anawrahta a introduit l'adoration des esprits anciens, les nats, dans les temples et pratiques bouddhistes au 11e siècle. Représentées sous leur forme humaine, 37 statues de nats se dressent à la base des 777 marches qui mènent aux portes de Taung Kalat, un petit temple dramatiquement perché au sommet d'une ancienne cheminée volcanique dans le centre du Myanmar (ex-Birmanie).
Site sacré des couronnements et des festivités du Nouvel An au Laos, le nom du temple Vat Xieng Thong pourrait se traduire par « cité d'or » ou « arbre de feu. » Surplombant avec élégance le fleuve Mékong, le mur arrière du Vat Xieng Thong arbore une mosaïque colorée représentant le thong, l'arbre de la vie. Sa somptueuse toiture de style Luang Prabang se termine en remontant légèrement vers le haut pour attraper les mauvais esprits.
Les vœux des visiteurs inscrits sur du papier rouge pendent aux cônes d'encens accrochés au plafond du temple bouddhiste et taoïste Man Mo de Hong Kong, construit en 1847 et dédié aux dieux de la littérature (Man) et de la guerre (Mo). Outre la possibilité de porter leurs vœux à la connaissance des dieux en les brûlant, les visiteurs peuvent également secouer des bâtons de bambou et se faire prédire leur avenir par les devins du temple.
Datant du 6e siècle, la pagode Trấn Quốc flotte sur une petite île entourée par les eaux du lac de l'ouest à Hanoï. Les onze étages de cette pagode rouge sont surmontés d'un lotus en pierre à neuf niveaux. Des statues d'or et de bronze décorent les multiples autels du temple et trois femmes Bouddha, appelées « Mères », sont disposées dans la cour avant.
Depuis sa construction il y a plus de mille ans, le monastère indien de Key Gompa a essuyé chaque siècle des attaques sous la forme de conflits militaires, d'incendies et même un séisme en 1975. Niché à 4 616 m d'altitude au sommet d'une colline de l'Himalaya, ce temple aux fresques multiples est un exemple architectural de monastère-forteresse de style Pasada, construite sur plusieurs niveaux. Des étrangers y sont régulièrement hébergés dans le cadre de retraites spirituelles.
En bord de rivière à 45 minutes à l'est de Hô Chi Minh-Ville se trouve la pagode Bửu Long, avec ses escaliers flanqués de sculptures représentant des dragons et son bassin turquoise où se réfléchissent les murs blancs du temple et ses clochers dorés. Baptisée Gotama Cetiya, la plus haute tour, ou stupa, abrite de célèbres reliques bouddhistes, y compris des śarīra, les perles ou cristaux qui apparaîtraient dans les restes de crémation des plus grands maîtres Bouddhistes.
Le temple de la Mahabodhi est l'un des sites les plus sacrés du pèlerinage bouddhiste, érigé il y a plus de 2 000 ans. À l'ouest du temple principal se trouve un arbre de la Bodhi géant qui, d'après la croyance, serait un descendant direct de l'arbre original à l'ombre duquel Bouddha aurait atteint l'illumination. Des pétales de pierre marquent les endroits où des lotus auraient fleuri sous les pieds de Bouddha pendant qu'il marchait et méditait.
Construit sans aucun clou pour célébrer le centenaire de l'arrivée des premiers immigrants japonais à Hawaï, le temple Byodo-In de la vallée des temples d'O’ahu est une réplique du temple Byodo-In original de Kyoto. À l'intérieur, un bouddha Amitābha se dresse sur près de 3 m. Les jardins du temple accueillent des paons, des cygnes noirs et des tortues alors que dans les étangs alentour évoluent de grands bancs de carpes koï dont certaines atteindront bientôt les cent ans.
Angkor Wat est la plus vaste structure religieuse jamais construite. À l'origine dédié à la divinité hindoue Vishnou, ce temple de pierre sera plus tard consacré à la branche Theravāda du bouddhisme par le peuple cambodgien, vers la fin du 12e siècle. S'étalant sur 162 hectares, Angkor était autrefois une mégalopole visitée par les pèlerins du monde entier.
Niché au beau milieu d'un jardin luxuriant entre les monts Bukhansan et les tours de verre de Séoul, le palais Gyeongbokgung de la dynastie Joseon se composait autrefois de plus de 500 édifices. Il reste aujourd'hui de nombreux espaces domestiques, pavillons pour banquets, temples, sépultures, étangs aux lotus et jardins. Les cheminées du palais recrachent de la fumée provenant de l'ondol, un système avancé de chauffage par le sol existant depuis des milliers d'années en Corée.
En Russie, les bouddhistes pratiquants comptent pour plus de 1,5 million de résidents et Saint-Pétersbourg abrite Datsan Gunzechoinei, l'un des temples bouddhistes les plus au nord du monde. Aujourd'hui lieu de culte, au cours de son histoire le temple a été utilisé pour des communications militaires, des sports et même des études zoologiques. Ses caractéristiques sont multiples : moulins à prières tibétains, éléments art nouveau et vitraux conçus par le mystique artiste russe Nicholas Roerich.
Érigé sur les terres de bergers nomades, d'éleveurs de yaks et entouré du plus vaste marécage naturel du Bhoutan, le monastère de Gangtey est l'un des deux principaux monastères de l'école Nyingmapa du pays. Chaque mois de novembre, les locaux se réunissent dans la cour du temple pour danser en costume de grue noir et blanc afin de célébrer le retour des grues à cou noir pour l'hiver. L'homme-oiseau légendaire Garuda, symbole bouddhiste de l'intelligence, est sculpté sur chaque angle extérieur du temple.
Lieu de résidence de centaines de moines bouddhistes chanteurs et d'étudiants étrangers en méditation, le monastère de Kopan se situe à cinq kilomètres au nord-est de Katmandou, au sommet d'une colline qui appartenait autrefois à un astrologue de la cour du Népal. Le hall de méditation central du monastère arbore des couleurs vives, invitant chacune à un axe de concentration différent : le plafond jaune pour les racines et les piliers rouges pour la force vitale et la préservation.
Installé dans la province indonésienne de Java central, le temple de Borobudur est le plus grand temple bouddhiste au monde et comporte 3 000 sculptures de bas-relief, 72 stupas ajourés et 504 statues de Bouddha, le tout disposé de façon à former un lotus sur fond des montagnes de Menoreh. Pour atteindre le stupa final via l'escalier est de Borobudur il faudra parcourir environ 5 kilomètres répartis sur neuf niveaux.
Thean Hou, temple de la déesse du paradis, surplombe la ville de Kuala Lumpur à l'ombre d'un arbre de la Bodhi sacré. C'est sous ce même type d'arbre, également appelé figuier des pagodes, que Bouddha aurait atteint l'illumination. Thean Hou est peut-être encore plus impressionnant à la tombée de la nuit pendant le Nouvel An chinois lorsque des milliers de lanternes rouges suspendues au toit illuminent les alentours.