Pourquoi les Minoens ont-ils abandonné le site de Sissi ?
La mise au jour de pots datant de 1700 av. J.-C. permettent d'établir que l'éruption d'un volcan pourrait être à l'origine de la chute de la civilisation minoenne.
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