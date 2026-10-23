Histoire

Pourquoi les Minoens ont-ils abandonné le site de Sissi ?

La mise au jour de pots datant de 1700 av. J.-C. permettent d'établir que l'éruption d'un volcan pourrait être à l'origine de la chute de la civilisation minoenne.

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