Au Laos, le bouddhisme est un pilier de l'identité
Les temples jouent un véritable rôle d'éducation dans la vie des jeunes. Mais la ligne Chine-Laos les amène à vouloir découvrir de nouveaux horizons. Des centres de formation essaiment pour tenter d'endiguer ce phénomène.
