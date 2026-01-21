Will Smith part à la rencontre de moines pour les interroger sur le bonheur
Une discussion amène Will Smith à changer de paradigme sur la quête du bonheur. Une quête loin d'être matérielle, basée sur notre conscience de la mort et le caractère éphémère de la vie.
