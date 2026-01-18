Le quotidien pénible des agriculteurs macédoniens
En proie à des difficultés financières, les agriculteurs sont nombreux à se retrouver contraints de vendre leurs terres, détenues par leur famille depuis des siècles. Certains vont jusqu'à mettre feu aux parcelles pour être dédommagés par leur assurance.
