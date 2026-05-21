Pologne : une chapelle grandiose construite dans une mine de sel

Imberbe et presque nu, le Christ de Michel-Ange domine le centre de la fresque en tant que Juge Suprême. Son corps, comme les autres dans cette fresque, est très musclé et sculptural. Sa main droite est levée en un geste de damnation envers les pécheurs, tandis que sa main gauche appelle doucement les bienheureux.

Bridgeman , ACI PHOTOGRAPHIE DE