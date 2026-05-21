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Pologne : une chapelle grandiose construite dans une mine de sel

L'imposante mine de sel de Wieliczka permit à la Pologne de prospérer grâce au commerce à partir du XVIe siècle. La chapelle Sainte-Kinga, entièrement faite de cristaux de sel, y fut construite au début du XIXe siècle.

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