Pologne : une chapelle grandiose construite dans une mine de sel
L'imposante mine de sel de Wieliczka permit à la Pologne de prospérer grâce au commerce à partir du XVIe siècle. La chapelle Sainte-Kinga, entièrement faite de cristaux de sel, y fut construite au début du XIXe siècle.
PHOTOGRAPHIE DE Age Fotostock
Une âme monte au ciel dans le style extrêmement charnel et sculptural de cette œuvre tardive.
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Imberbe et presque nu, le Christ de Michel-Ange domine le centre de la fresque en tant que Juge Suprême. Son corps, comme les autres dans cette fresque, est très musclé et sculptural. Sa main droite est levée en un geste de damnation envers les pécheurs, tandis que sa main gauche appelle doucement les bienheureux.
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Pierre présente deux clefs au royaume des cieux. Le chef des apôtres, le premier évêque dont tous les papes revendiquent la succession, se tient devant le Christ parmi les saints et les martyrs.
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L'apôtre, qui selon la tradition a été martyrisé en étant écorché vif, tient sa propre peau, dont le visage serait un autoportrait de Michel-Ange.
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Deux démons entraînent une âme damnée en enfer. Résigné à son destin, son visage est figé dans la peur alors qu'il observe le supplice imminent qui l'attend.
Michel-Ange s'est fortement inspiré de l'Enfer de Dante pour représenter Minos, qui apparaît ici avec les oreilles d'âne. On pense qu'il est le portrait d'un officiel du pape ayant critiqué le travail de Michel-Ange.
Dans la zone centrale sous la figure du Christ, les anges de l'apocalypse réveillent les morts avec leurs trompettes.
PHOTOGRAPHIE DE Archivio Fotografico Musei Vaticani
Deux démons monstrueux attendent à l'entrée de l'Enfer. Cette partie de la fresque apparaît directement sur l'autel, rappelant que personne n'est à l'abri du péché.
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