Les pêcheurs, acteurs inattendus de l’écotourisme dans la lagune de Venise

Face à cette situation, certains habitants de Burano ripostent et font de leur île un fer de lance de l’écotourisme. Une poignée de pêcheurs a ainsi une double casquette : en plus de leur activité, ils font découvrir la fragile lagune aux touristes et leur expliquent pourquoi elle doit être préservée.

LA PÊCHE, UNE TRADITION VIEILLE DE PLUSIEURS SIÈCLES

La vie a toujours gravité autour de l’eau à Burano. Ce village de pêcheurs datant du Moyen-Âge, dont l’histoire remonte à l’époque romaine, a pu conserver ses traditions grâce à sa séparation relative avec Venise.

Il n’empêche que le tourisme devient une source de revenus de plus en plus importante pour les pêcheurs. Après avoir été presque divisé par deux pendant la pandémie et être reparti à la hausse, le prix de gros des fruits de mer a à nouveau dégringolé fin 2022. « Les entreprises ont acheté du poisson d’élevage auprès d’autres pays », explique Andrea Rossi. Descendant de cinq générations de pêcheurs de Burano, Andrea propose également aux touristes des sorties en mer. « C’est inacceptable. Le poisson de la lagune devrait être valorisé », ajoute-t-il.

(À lire : Les bouches du lion, armes citoyennes des Vénitiens de la Renaissance.)

Domenico Rossi, qui ne partage aucun lien de parenté avec Andrea, est également moecante. Lui aussi organise des excursions en mer d’une demi-journée au départ de Burano. À bord de son bragozzo (un chalutier traditionnel) rouge et vert vif, il les emmène dans les eaux émeraude de la lagune, à la découverte de son mode de vie et de la faune locale.

« Je suis fier de mon travail, mais je sais aussi que plus personne ne le fera d’ici quelques années », confie-t-il. Des pêcheurs comme lui jettent depuis des siècles leurs filets dans la lagune deux fois par an, de mars à juin, puis d’octobre à décembre.

Dans la famille de Domenico, on est pêcheurs depuis l’époque de La Sérénissime, c’est-à-dire la République de Venise (697-1797). Cet héritage prendra toutefois fin avec lui. Avec la baisse du nombre de crabes, les pêcheurs aussi sont de plus en plus rares. « Quand j’étais petit, il y avait 100 moecanti à Burano, nous ne sommes désormais plus que 19 », raconte Domenico. Au cours de la dernière décennie, et sous l’effet du changement climatique, la lagune s’est réchauffée. Et si les crabes ne sont (encore) pas en danger, ils se font rares dans les filets des pêcheurs.