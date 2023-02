De l'Atlantique au Pacifique, l'incroyable projet du Great American Rail-Trail

S'étalant sur près de 6 000 kilomètres à travers 12 États, le Great American débute (ou se termine) au National Mall, dans le centre-ville de Washington. Le sentier offre des paysages et des expériences emblématiques, comme la chaîne des Appalaches et le puissant fleuve Mississippi. Plus à l'ouest, il remonte le long de la ligne continentale à l'est de Butte, dans le Montana, puis enjambe le Puget Sound à Seattle avant de rejoindre l'océan Pacifique à La Push, dans l'État de Washington.

À ce jour, le tracé existant représente un peu plus de la moitié du projet final, dont l'achèvement pourrait nécessiter encore vingt années de travaux, mais cela n'empêche en aucun cas la multiplication des demandes pour la création de campings et l'implantation d'ateliers de réparation de vélo, de restaurants, de brasseries et d'un vaste panel d'activités et d'établissements tout au long du sentier.

La Rails-To-Trails Conservancy estime à 50 millions le nombre de citoyens vivant à moins de 80 kilomètres de l'itinéraire proposé réunissant plus de 145 sentiers ferroviaires, voies vertes et autres pistes polyvalentes déjà en activité. Une fois terminé, le Great American Rail Trail pourrait générer près de 230 millions de dollars par an sous forme de dépenses des visiteurs et créer plus de 25 000 emplois sur une période de dix ans pour les communautés qui jalonnent le sentier et ses environs, d'après un rapport publié en mai 2022.

TOUTES VOILES DEHORS

Avec ses 65 000 habitants, la « petite » ville de Muncie, en Indiana, est prête à donner une seconde vie à ses lignes ferroviaires autrefois très fréquentées

« Avec notre piste pavée et polyvalente, nous sommes un sentier de choix à visiter, » déclare Angie Pool, directrice de Cardinal Greenways, un sentier de 100 km intégré au Great American qui traverse Muncie. « Le Great American Rail-Trail ne fera qu'accroître cette possibilité pour les amoureux des sentiers ferroviaires à travers le pays. »

Pour les entreprises comme Kirk’s Bike Shop, véritable institution à Muncie depuis 1885 et installée à moins de deux kilomètres du sentier, ce dernier pourrait représenter une belle opportunité.