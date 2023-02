La beauté immuable du Taj Mahal contée par Salman Rushdie

Si je lui donnai tort, ce fut en raison de mes propres souvenirs : je me voyais encore me frayer un passage pour la première dans cette foule agitée de touristes et de vendeurs d’imitations mais aussi de tableaux explicatifs, passer devant toute une myriade de colporteurs de sens et d’interprétation et enfin dans la présence de la chose en elle-même. Qui me submergea tout entier, et fit de toutes mes notions sur sa dévaluation, des aprioris totalement et complètement superflues.

J'étais sceptique à propos de cette visite. L’une des légendes du Taj veut que les mains des maîtres maçons qui le construisirent furent coupées par l’empereur afin qu’ils ne puissent jamais bâtir quoi que soit de plus beau. Une autre raconte que le mausolée fut construit en secret, caché derrière de hauts remparts, et qu’un homme qui avait essayé de jeter un œil au chantier fut rendu auveugle pour son intérêt pour l’architecture. Le Taj que j'avais moi-même imaginé était en quelques sortes terni par ces contes cruels.

Le bâtiment en lui-même fit voler mon scepticisme en éclat. S’annonçant lui-même, affirmant avec une force absolue son autorité souveraine, il anéantit soudain les millions de contrefaçons qui le représentaient et remplit majestueusement et une fois pour toutes l’espace dans l'esprit précédemment occupé par ses simulacres.

Voici pourquoi il faut visiter le Taj Mahal : pour se rappeler que le monde est réel, que le bruit est plus vrai que l’écho, l’original plus percutant que son reflet dans le miroir. La beauté des belles choses peut encore, dans cette époque saturée par les images, transcender les imitations. Et le Taj Mahal est, même si cela dépasse le pouvoir des mots, une chose merveilleuse, peut-être, la plus merveilleuse d’entre toutes.