Japon : les îles Ryukyu, entre tradition et paradis tropical

Bien entendu, la plongée, avec ou sans bouteilles, est l'une des activités les plus populaires à Okinawa. Pour les randonneurs et les passionnés d'aventure, le parc national de Yambaru est un incontournable. Situé à l'extrémité nord d'Okinawa, ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO offre des mangroves luxuriantes et une incroyable diversité de flore ou de faune endémique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde.

QUAND S'Y RENDRE ?

Printemps : De fin mars à avril et mai, les jours sont chauds et les nuits agréablement fraîches, ce qui en fait la meilleure saison pour visiter l'archipel. La fin du printemps se prête parfaitement aux activités aquatiques et aux aventures terrestres ; les visiteurs auront alors l'embarras du choix entre les courses en bateau dragon, en mai, ou la randonnée en rivière à travers la jungle.

Été : Entre juin et août, les températures atteignent leur maximum et le tourisme plonge dans sa saison la plus chargée. Le mois de juin est également le plus pluvieux de l'année et marque le début de la saison des typhons qui se prolonge jusqu'en septembre. Préparez-vous à une météo peu clémente.

Automne : Avec l'humidité et la saison des typhons derrière eux, octobre et novembre offrent aussi une période propice à la visite. Chaque octobre à Naha, le festival annuel du tir à la corde voit s'affronter deux équipes en costume traditionnel ryukyuan. En octobre, le festival Paantu sur Miyako-jima est un événement dédié à la purification spirituelle : un esprit surnaturel enduit de boue les participants qui le souhaitent afin de les bénir et d'assurer leur bonne fortune pour l'année à venir.