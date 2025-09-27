Besoin de déconnexion ? Ces six destinations sans Wi-Fi n'attendent que vous

AMERICAN PRAIRIE RESERVE, MONTANA

L’American Prairie est une réserve naturelle située dans le Montana rural, à plusieurs heures de route de la plus grande ville la plus proche. Couvrant plus de 200 000 hectares, elle offre d’immenses paysages sauvages propices à la randonnée, au vélo et à la pêche. On peut y observer une faune en liberté, dont des bisons et des antilopes d’Amérique. À la nuit tombée, de nombreux visiteurs s’installent simplement sur une couverture pour contempler les étoiles, profitant d’un ciel sans pollution lumineuse.

Il n’y a aucun accès Wi-Fi dans le parc, à l’exception du petit camping d’Antelope Creek, situé en périphérie de la réserve. Pour une immersion totale, les visiteurs peuvent réserver un emplacement dans l’un des autres camps de base de la réserve ou planter leur tente à peu près partout dans le parc.

Pour rejoindre l’American Prairie, il faut prendre l’avion jusqu’à Bozeman, Billings ou Great Falls (Montana), puis conduire plusieurs heures. Les hébergements se réservent à l’avance via le site internet de la réserve. Il n’y a pas de point de restauration sur place, mais les visiteurs peuvent acheter des provisions dans l’une des communautés voisines.

WADI DANA TRAIL, JORDANIE

Le Jordan Trail offre un accès limité et peu fiable au Wi-Fi, mais certains tronçons, comme le Wadi Dana Trail (sentier de Dana), sont totalement déconnectés, souligne Mohammad Ayasrah, guide pour Intrepid Travel en Jordanie.

Ce sentier, très populaire, traverse le cœur de la réserve de biosphère de Dana et mène jusqu’aux ruines antiques de Petra, la cité creusée dans les montagnes de grès rouge. Les randonneurs traversent canyons, collines et vallées, découvrant une diversité de paysages et d’écosystèmes.

Beaucoup prolongent leur séjour « hors ligne » par un passage dans le désert du Wadi Rum, où de nombreux camps dépourvus de Wi-Fi accueillent les voyageurs.

CORBETT TIGER RESERVE, INDE

Au Jim Corbett National Park, dans le nord de l’Inde, le signal Wi-Fi disparaît dès l’entrée. À l’intérieur, une vaste réserve de tigres abrite une biodiversité exceptionnelle. On peut y observer des troupeaux d’éléphants, apercevoir des ours noirs ou entendre les rugissements lointains des tigres du Bengale. Le parc est également connu pour ses chutes de Corbett (20 mètres de haut) et le temple historique de Garjiya Devi.

Les visiteurs peuvent séjourner dans les Forest Rest Houses, construites à l’époque coloniale britannique, ou réserver une chambre à l’écolodge Vanghat, installé sur une berge isolée de la rivière Ramganga occidentale. Une cuisine végétarienne simple est servie dans les cantines du parc ou directement à l’écolodge.

LAUGAVEGUR, ISLANDE

Le Laugavegur Trail traverse la réserve naturelle de Fjallabak, dans les Hautes Terres du sud de l’Islande. « Le sentier est niché dans les Hautes Terres, ce que nous appelons en Islande le centre inhabité du pays », explique l’ultra-marathonien Stefán Pálsson.

Le parcours débute à Landmannalaugar, réputé pour ses sources chaudes entourées de montagnes aux teintes rosées et verdoyantes. Puis, le sentier s’étend à travers des champs de lave noire, austères et infinis, avant de descendre dans la vallée luxuriante de Þórsmörk, parsemée de bouleaux. « C’est comme pénétrer dans un tout autre monde », ajoute Pálsson. On y croise glaciers, rivières, cratères volcaniques et une faune variée, dont le renard arctique et le renne. En dehors des extrémités du parcours, il n’y a aucun accès Wi-Fi.