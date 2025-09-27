Besoin de déconnexion ? Ces six destinations sans Wi-Fi n'attendent que vous
Inutile de voyager jusqu’aux confins de la planète pour vous déconnecter. Du Montana à l’Islande, ces lieux spectaculaires vous obligeront à oublier la technologie et à vous reconnecter à la nature.
Le sentier islandais du Laugavegur débute à Landmannalaugar, célèbre pour ses sources chaudes nichées au cœur de montagnes aux teintes rosées et verdoyantes d’un autre monde.
Pour le meilleur ou pour le pire, il est aujourd’hui possible de rester connecté jusque dans certains des endroits les plus reculés de la planète. Cela rend difficile le fait de vraiment « débrancher », même lorsqu’on aspire à un voyage qui éloigne de tout.
Cependant, si l’on sait où chercher, il existe encore des lieux sans Wi-Fi. En trouver un, c’est s’offrir la possibilité d’échapper à l’emprise du scroll infini, à la tentation de suivre les tendances vues sur les réseaux sociaux et à la pression de consulter ses mails professionnels, même loin du bureau.
La plupart d’entre nous ont oublié ce que signifie être pleinement présents, explique Leigh Barnes, président pour les Amériques chez Intrepid Travel. « Choisir de se déconnecter, ne serait-ce que quelques jours, est l’un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez vous offrir », affirme-t-il.
S’éloigner du Wi-Fi est aussi bénéfique à bien d'autres égards. « Cela aide à briser le cycle des notifications incessantes et de la surcharge d’informations, et donne à votre cerveau l’espace nécessaire pour se réinitialiser », explique Christina Lee, psychiatre chez Kaiser Permanente. Elle ajoute que cela peut également améliorer la concentration, augmenter le sentiment de satisfaction dans la vie, stimuler la créativité et atténuer la dépression ainsi que l’anxiété.
L’ultra-marathonien Stefán Pálsson, qui parcourt régulièrement le sentier de Laugavegur en Islande sans Wi-Fi, a éprouvé directement ces bienfaits. « J’espère sincèrement qu'Internet ne trouvera jamais son chemin jusqu’ici. C’est rassurant de savoir qu’il existe encore des endroits qui vous obligent à vous déconnecter, à être présent et à simplement exister pleinement dans la nature », dit-il.
SERIAN CAMPS, KENYA ET TANZANIE
Alors que de nombreux camps de safari en Afrique subsaharienne offrent aujourd’hui le Wi-Fi, les propriétaires des Serian Camps au Kenya et en Tanzanie choisissent délibérément de rester sans réseau. « Les safaris ont toujours été, et doivent rester, une expérience profondément personnelle », explique Andrew van den Broeck, guide privé pour Serian Camps. Selon lui, « un safari est une occasion rare d’être présent dans un système qui ne cherche pas à divertir. L’expérience multisensorielle est facilement perturbée par l’impulsion de partager des récits avec ceux qui ne sont pas là pour les vivre. »
Beaucoup d’hôtes viennent précisément dans ces camps pour avoir la possibilité de se déconnecter totalement. Au camp originel de Masai Mara, au Kenya, les employés avaient même pour habitude d’emmener les visiteurs en quête de Wi-Fi caresser le chien mascotte du camp, prénommé… Wi-Fi. L’animal n’est plus là aujourd’hui, mais l’esprit de déconnexion reste au cœur de l’expérience, souligne van den Broeck.
LE PAMIR, TAJIKISTAN
Les montagnes du Pamir, à l’est du Tadjikistan, se distinguent par leurs sommets vertigineux, leurs lacs bleu scintillant, leurs vastes vallées et une mosaïque de petites communautés semi-nomades installées le long de ce qui fut jadis la route de la Soie. La seule voie permettant de traverser cette région est la M-41, connue sous le nom de « Pamir Highway ».
Grâce à son importance culturelle et historique, combinée à sa beauté naturelle, cette route est considérée par de nombreux voyageurs, dont James Willcox, fondateur d’Untamed Borders, comme l’un des plus extraordinaires road trips du monde. Les visiteurs qui atteignent cette zone isolée découvrent des ruines antiques, des paysages sauvages et, surtout, un vaste territoire exempt de Wi-Fi.
AMERICAN PRAIRIE RESERVE, MONTANA
L’American Prairie est une réserve naturelle située dans le Montana rural, à plusieurs heures de route de la plus grande ville la plus proche. Couvrant plus de 200 000 hectares, elle offre d’immenses paysages sauvages propices à la randonnée, au vélo et à la pêche. On peut y observer une faune en liberté, dont des bisons et des antilopes d’Amérique. À la nuit tombée, de nombreux visiteurs s’installent simplement sur une couverture pour contempler les étoiles, profitant d’un ciel sans pollution lumineuse.
Il n’y a aucun accès Wi-Fi dans le parc, à l’exception du petit camping d’Antelope Creek, situé en périphérie de la réserve. Pour une immersion totale, les visiteurs peuvent réserver un emplacement dans l’un des autres camps de base de la réserve ou planter leur tente à peu près partout dans le parc.
Pour rejoindre l’American Prairie, il faut prendre l’avion jusqu’à Bozeman, Billings ou Great Falls (Montana), puis conduire plusieurs heures. Les hébergements se réservent à l’avance via le site internet de la réserve. Il n’y a pas de point de restauration sur place, mais les visiteurs peuvent acheter des provisions dans l’une des communautés voisines.
WADI DANA TRAIL, JORDANIE
Le Jordan Trail offre un accès limité et peu fiable au Wi-Fi, mais certains tronçons, comme le Wadi Dana Trail (sentier de Dana), sont totalement déconnectés, souligne Mohammad Ayasrah, guide pour Intrepid Travel en Jordanie.
Ce sentier, très populaire, traverse le cœur de la réserve de biosphère de Dana et mène jusqu’aux ruines antiques de Petra, la cité creusée dans les montagnes de grès rouge. Les randonneurs traversent canyons, collines et vallées, découvrant une diversité de paysages et d’écosystèmes.
Beaucoup prolongent leur séjour « hors ligne » par un passage dans le désert du Wadi Rum, où de nombreux camps dépourvus de Wi-Fi accueillent les voyageurs.
CORBETT TIGER RESERVE, INDE
Au Jim Corbett National Park, dans le nord de l’Inde, le signal Wi-Fi disparaît dès l’entrée. À l’intérieur, une vaste réserve de tigres abrite une biodiversité exceptionnelle. On peut y observer des troupeaux d’éléphants, apercevoir des ours noirs ou entendre les rugissements lointains des tigres du Bengale. Le parc est également connu pour ses chutes de Corbett (20 mètres de haut) et le temple historique de Garjiya Devi.
Les visiteurs peuvent séjourner dans les Forest Rest Houses, construites à l’époque coloniale britannique, ou réserver une chambre à l’écolodge Vanghat, installé sur une berge isolée de la rivière Ramganga occidentale. Une cuisine végétarienne simple est servie dans les cantines du parc ou directement à l’écolodge.
LAUGAVEGUR, ISLANDE
Le Laugavegur Trail traverse la réserve naturelle de Fjallabak, dans les Hautes Terres du sud de l’Islande. « Le sentier est niché dans les Hautes Terres, ce que nous appelons en Islande le centre inhabité du pays », explique l’ultra-marathonien Stefán Pálsson.
Le parcours débute à Landmannalaugar, réputé pour ses sources chaudes entourées de montagnes aux teintes rosées et verdoyantes. Puis, le sentier s’étend à travers des champs de lave noire, austères et infinis, avant de descendre dans la vallée luxuriante de Þórsmörk, parsemée de bouleaux. « C’est comme pénétrer dans un tout autre monde », ajoute Pálsson. On y croise glaciers, rivières, cratères volcaniques et une faune variée, dont le renard arctique et le renne. En dehors des extrémités du parcours, il n’y a aucun accès Wi-Fi.
Les randonneurs peuvent réserver des refuges de montagne ou camper sur place. La plupart des refuges vendent de la nourriture de base, mais beaucoup choisissent d’apporter leurs provisions. L’hôtel Ranga, situé à environ deux heures du départ et à une heure de l’arrivée, aide également les voyageurs à planifier leur randonnée.
Jamie Davis Smith est écrivaine, avocate et voyageuse passionnée, qui aime raconter l’histoire de lieux et de cultures remarquables. Ses articles ont été publiés dans Travel + Leisure, Fodor’s Travel, Afar, The Washington Post, The Huffington Post et de nombreux autres médias. Lorsqu’elle n’explore pas le monde, elle vit à Washington D.C., où elle prépare sa prochaine aventure en compagnie de ses quatre enfants.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.