Ce paradis balnéaire croate produit un vin délicieux depuis 2 400 ans

Chaque été et chaque automne, les habitants de l'île croate de Hvar récoltent la plaine fertile située à l'extérieur de la ville de Stari Grad. Ils cisaillent les herbes et la lavande pour en faire des teintures, pour des huiles essentielles, des liqueurs et d'innombrables sacs de pot-pourri, tandis que les abeilles bourdonnent et flottent au-dessus de ces arômes terreux et séduisants.

Ils se rassemblent dans les bosquets et cueillent les olives, qui sont pressées pour produire l'huile verte dalmate. Paniers et outils en main, ils cueillent les grappes de raisin pour produire un vin blanc et un vin rouge. Sous un ciel bleu vif, au sein d'un réseau de parcelles anciennes divisées par des murs de pierre sèche à hauteur de poitrine et coincées entre les montagnes et la mer Adriatique, les insulaires ont adopté ce rythme métronomique et saisonnier depuis des milliers d'années.