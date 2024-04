Ces villes japonaises pourraient bien inspirer votre prochain haïku

« En Japonais, un haïku s'écrit en dix-sept on, ou unités de sons. Les On ne se traduisent pas directement en syllabes dans les autres langues, notamment en anglais. Certains érudits spécialistes du haïku avancent que cette fausse idée a conduit les haïkus anglais à être trop verbeux », explique-t-elle. « C'est pourquoi on voit souvent des haïku modernes avec moins de dix-sept syllabes. Les Haïku peuvent être écrits avec un, deux, trois ou quatre vers, voire plus. Bien que les haïkus de trois vers en anglais soient les plus courants, les haïkus composés d'un vers, aussi appelés monoku, deviennent de plus en plus populaires. »