Cet été, découvrez ces 10 destinations sans voiture

En 2021, on estime que 100 millions de personnes ont pris la voiture pour partir en vacances. Si 77 % des Américains déclarent se sentir prêts à voyager cette année, 60 % d’entre eux affirment que la flambée des prix de l’essence et des voitures de location affectera leurs projets.

Choisir une destination sans voiture est un bon moyen de faire des économies d’essence et de contribuer à la préservation de notre planète. De nombreux endroits dans le monde interdisent, ou du moins limitent fortement l’utilisation des véhicules motorisés : parmi les plus connus, on retrouve Venise, en Italie, qui est la plus grande zone piétonne du monde ; mais on retrouve également des lieux moins prisés, tels que Giethoorn aux Pays-Bas, ou encore l’île d’Holbox au Mexique.

Des vacances sans klaxon, moins pressées, peuvent être plus relaxantes : « Voyager sans véhicule permet d’éviter le stress lié à la recherche d’un itinéraire, le mal de crâne, et les frais liés à la recherche de places de stationnement dans les centres-villes animés. Mais cela permet aussi de ralentir et de s’imprégner d’une destination sans aller à toute allure », explique Paul Melhus, PDG et cofondateur de Tours By Locals, qui organise des voyages dans des zones sans voitures telles que Dubrovnik en Croatie, Governors Island à New York et l’île d’Hydra en Grèce.

Voici dix destinations dans lesquelles vous pourrez abandonner vos véhicules et commencer à vous déconnecter sans plus attendre.

Peuplé depuis l’âge de pierre et avec une superficie de seulement 3,5 km², Tunø, au Danemark, est facile à explorer aussi bien à pied qu’à vélo, en scooter et en traxas, les tracteurs-taxis de l’île. Les voyageurs peuvent y accéder par le biais d’un ferry pittoresque d’une heure depuis Hou (sur la côte d’Odder du Jutland), et pourront peut-être même apercevoir des phoques et des marsouins pendant le trajet.

Couverte de collines verdoyantes qui s’élèvent au-dessus de plages de sable et de pierres, l’île attire les randonneurs et les ornithologues. Les vues les plus marquantes peuvent être observées depuis la tour de l’église de Tunø, une combinaison inhabituelle de chapelle et de phare datant du 14e siècle, entourée de pommiers et de mûriers.

Tunø compte plusieurs restaurants ainsi qu’une microbrasserie, mais aussi une ancienne laiterie convertie en une auberge de bord de mer apaisante et abordable.