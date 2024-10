Découvrez Devon, la plus grande île inhabitée au monde

Située à une latitude de 74°, l’île Devon se trouve à plus de 8 000 km au nord d’Hawaï, État américain dont elle fait cinq fois la taille. Isolée, venteuse et rude, elle est considérée, avec ses montagnes désolées s’élevant au-dessus de plages gelées, où les oiseaux marins remplissent le ciel et les bœufs musqués s’aventurent le long de la côte, comme un désert polaire. Bordant le fameux passage du Nord-Ouest dans le Nunavut, au Canada, l’île Devon demeure inhabitée.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Des hommes et des femmes ont tenté, en vain, de vivre sur l’île arctique pendant des siècles ; la dernière fois, c’était en 1951. Les anciens villages inuits y côtoient une ville militaire fantôme, les vestiges d’expéditions vouées à l’échec et même une station de recherche de la NASA, perchée au sommet d’un immense cratère. Les rares visiteurs qui s’aventurent aujourd’hui sur l’île peuvent découvrir l’art très ancien de la survie humaine.

LES HISTOIRES OUBLIÉES DE L’ÎLE DEVON

Si le nom de l’île Devon vous évoque quelque chose, c’est sans doute en raison de la disparition de l’expédition Franklin. En 1845, cent vingt-neuf hommes embarquèrent à bord du HMS Erebus et du HMS Terror pour cartographier le fameux passage du Nord-Ouest pour la Grande-Bretagne. Ils ne sont jamais revenus. Les recherches commencèrent en 1848 et le premier indice concernant le sort de l’expédition, un râteau de naturaliste, fut découvert en 1850 sur l’île Devon. S’ensuivit la découverte d’autres objets, comme un bout de toile portant le nom « Terror » dessus, 700 conserves de viande vides et doublées de plomb, ainsi que des vêtements, du fer, des cordes et des pipes.

En 1852, Sir Edward Belcher mena la dernière tentative de sauvetage des hommes disparus. Son équipe, basée sur l’île Devon, érigea dans une petite baie plusieurs cairns et repères d’arpentage, un site désormais connu comme le Lieu historique national du Canada de Port Refuge. Si la mission de sauvetage de Belcher fut infructueuse, l’un de ses navires, le HMS Resolute, connut une belle fin : ses membrures furent utilisées dans la construction d’un des meubles les plus iconiques au monde, le Resolute Desk, qui sert aujourd’hui encore aux présidents américains.