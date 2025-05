Les plus belles plages à voir au moins une fois dans sa vie

REYNISFJARA, ISLANDE

De toutes les plages de sable noir d’Islande, et elles sont nombreuses, la plus merveilleuse est Reynisfjara. Et pour preuve, on y a tourné la septième saison de la série HBO Game of Thrones. Ses formations uniques de basalte et ses célèbres aiguilles rocheuses qui déchirent la mer, que les Islandais appellent Reynisdrangar, hantent les légendes du pays. Des macareux habitent la plage, des grottes percent ses falaises et les vagues viennent dévorer son sable.

ELAFONISI, GRÈCE

Au sud-ouest de la Crète, entre les villages côtiers de Moni Chrisoskalitissis et Gialos, la plage d’Elafonisi est surtout connue pour ses étendues de sable rose et son lagon d’eau turquoise. Cette couleur particulière du sable est due, comme pour les autres plages de sable rose à travers le monde, à la présence de foraminifères, ce petit organisme unicellulaire et à la coquille rouge.

Cette association de couleurs, rose et turquoise, est fascinante, tout comme les dunes qui entourent la plage et les montagnes spectaculaires en toile de fond. En été, la plage se peuple de transats et de parasols. C’est une escapade de week-end populaire parmi les résidents de Chania, la principale ville de Crète. Après quelques heures à lézarder au soleil, un repas de fruits de mer sera dûment apprécié, accompagné de boissons fraîches dans un restaurant grec non loin.

BUTIAMA, TANZANIE

Pour réaliser le rêve d’une évasion vers une île méconnue et admirer le plus gros poisson du monde, la plage de Butiama est la destination idéale. Cette bande de sable s’étend le long du littoral occidental de la plus grande île de l’archipel Mafia, au large des côtes de la Tanzanie continentale. Les visiteurs franchissant les eaux pour se rendre sur cette île très peu explorée peuvent y passer leur journée, allongés dans le sable, dans des villages reculés ou nageant avec les requins-baleines, ces géants de 12 mètres de long. Ces doux poissons reviennent tous les étés dans les îles pour y manger le plancton local.

DURDLE DOOR, ANGLETERRE

Sur la magnifique côte du Jurassique de Dorset, listée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le long des plages du sud-est de l’Angleterre, cette plage et son arche de calcaire éponyme sont à couper le souffle. L’arche de pierre, celle que l’on connaît sous le nom de Durdle Door, s’est formée au cours de millions d’années d’érosion causée par la mer. Son nom, on ne peut plus vrai, vient du vieil anglais wordthirl, qui signifie « percer, creuser ».

PANTAI MERAH, INDONÉSIE

Lorsque l’on parle de l’île indonésienne de Komodo, on pense surtout à son parc national ou ses lézards géants connus du monde entier. Mais il y existe également une merveille naturelle moins connue et tout aussi fantastique : Pantai Merah, que l’on connaît aussi sous le nom de la Plage Rose. Elle compte parmi les douze plages dans le monde entier dont le sable revêt cette couleur.

Cette teinte unique vient d’une accumulation de coraux rouges brisés et de coquilles que laissent derrière eux les foraminifères. Ces organismes microscopiques vivent parmi les récifs de coraux au large et, à leur mort, leurs coquilles s’échouent sur la plage, où elles se mêlent au sable.

ANSE CHASTENET, SAINTE-LUCIE

Possiblement la meilleure plage de Sainte-Lucie pour le snorkeling et la plongée, Anse Chastanet est également à visiter absolument pour sa somptueuse forêt tropicale qui côtoie le littoral. Et, bien sûr, pour sa toile de fond que l’on ne présente plus : les Pitons.