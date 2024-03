Ces dunes ont inspiré la saga de Frank Herbert

« Les colons ne considéraient pas les dunes comme précieuses », explique Dina Pavlis, spécialiste des dunes et autrice de Secrets of the Oregon Dunes. « Elles étaient considérées comme un problème ».

Au début des années 1900, le service forestier américain a commencé à planter des espèces invasives comme les saules et des herbes de plage autour des dunes pour les freiner leur avancée et endiguer leur déplacement. L'herbe de plage a connu un succès fulgurant, ses rhizomes à croissance profonde ont permis de stabiliser et d'ancrer les dunes. À la suite du « Dust Bowl » dans les années 1930, le Service américain de conservation des sols (USDA), une branche du ministère américain de l'agriculture, est intervenu pour poursuivre le plan de stabilisation des dunes et de terraformation.

Ce n'est que quelques décennies plus tard que le journaliste Frank Herbert a eu vent de ce projet de contrôle des dunes et a décidé d'y consacrer une enquête. En 1953, Herbert s'est rendu dans la ville de Florence, dans l'Oregon, près de l'extrémité nord des dunes, pour faire des recherches et écrire un article sur le projet de l'USDA. L'article, intitulé « They Stopped the Moving Sands », n'a jamais été publié. Mais ce voyage a profondément marqué Frank Herbert.

« J'ai été fasciné par les dunes de sable » déclara-t-il lors d'une interview en 1969. « Les dunes de sable sont comme des vagues dans une grande étendue d'eau... et les personnes qui les traitent comme des fluides apprennent à les contrôler. »

Cette fascination, ainsi que les souvenirs de la pollution industrielle dans sa ville natale de Tacoma, dans l'État de Washington, se reflètent dans la construction du monde, les thèmes et les intrigues de son extraordinaire roman.

LES ENJEUX DE PRÉSERVATION

Aujourd'hui, cependant, une meilleure compréhension de l'écologie a révélé les failles du plan de contrôle des dunes de l'Oregon. Elles perdent environ 1,50 mètre de sable chaque année et sont envahies par des espèces invasives qui menacent la flore et la faune indigènes.

L'Oregon Dunes Restoration Collaborative - composé de différents acteurs locaux, notamment les tribus confédérées des Indiens Coos, Lower Umpqua et Siuslaw, sur les terres desquelles se trouvent les dunes - est le fer de lance des efforts visant à restaurer les dunes. Leur plan en trois parties vise à protéger les zones saines existantes et à restaurer les processus naturels dans toute la région.

Les visiteurs peuvent néanmoins apercevoir des zones de dunes naturelles, comme celle qui entoure le sentier John Dellenback.