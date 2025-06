La Chine est en train de construire le plus grand réseau de parcs nationaux au monde

Jun Wen recommande la visite du parc national du panda géant, qui couvre 2,7 millions d’hectares de pays montagneux dans les provinces de la Chine centrale, le Sichuan, le Shaanxi et le Gansu. Il protège l’habitat de la plupart des 1 900 pandas géants sauvages du pays, une espèce que l’on ne trouve qu’en Chine à l'état sauvage.

La période d’avril à octobre est la meilleure pour visiter ce parc. Il fait chaud, la végétation est luxuriante et les pandas sont à leur pic d’activité. Tout au long de l’année, les visiteurs peuvent observer les pandas et en apprendre plus sur ces créatures uniques dans les centres de recherches de Wolong et de Dujiangyan.

« En visitant le parc, on a l’opportunité d’explorer les habitats des pandas à pied, et même d’assister les vétérinaires dans leurs soins », décrit Jun Wen. « On peut observer les activités quotidiennes des pandas, les voir grimper dans les arbres, jouer, manger et chahuter. »

Bon à savoir : Le parc national du panda géant est accessible par avion en passant par l’aéroport de Chengdu et en prenant un bus pour un trajet de deux heures en direction du Nord. Le parc est relativement isolé, il est donc plus pratique de l’explorer lors d’une visite guidée réservée auprès d’une agence de voyage chinoise.

2. LE PARC NATIONAL DU TIGRE ET DU LÉOPARD DU NORD-EST DE LA CHINE : SAUVER LES FÉLINS DE L’EXTINCTION

En plus des pandas géants, les parcs nationaux de la Chine visent à sauver des espèces animales rares de l’extinction. Bin Zhou, professeur de tourisme à l’université chinois de Ningbo, explique que le léopard de l’Amour et le tigre de Sibérie sont désormais protégé au sein du parc nation du tigre et du léopard du nord-est de la Chine. Situé dans le nord-est de la Chine, ce parc national couvre une superficie de 1,4 million d’hectares le long des frontières avec la Russie et la Corée du Nord. Il éclipse la taille de n’importe quel parc national des quarante-huit États américains au Sud du Canada.

« En retirant les clôtures dans les zones forestières, en reconnectant les habitats fragmentés et en mettant en place une translocation écologique, le parc a restauré des migrations essentielles et des corridors biologiques pour la reproduction des espèces », explique le professeur.

Bon à savoir : Les visiteurs peuvent observer certains de ces projets scientifiques de près en réservant des visites guidées de ce parc national auprès d’agences de voyage chinoises comme Benchmark. Ce parc isolé est atteignable en avion depuis Pékin ou Shanghai, en passant par Yanji, avant d’embarquer dans un trajet en bus de trois ou quatre heures.

3. LE PARC NATIONAL DE SANGJIANGYUAN : UN PARC PLUS GRAND QUE LA GRÈCE

Situé dans le nord-ouest de la Chine, dans la province de Qinghai, le parc national de Sanjiangyuan couvre une superficie de 19 millions d’hectares, presque 1,5 fois plus grand que la Grèce, ce qui en fait le plus grand parc de Chine. L’éditrice de l’agence de voyage Travel China Guide, Catherine He, explique que Sanjiangyuan est une zone géographiquement diverse. De spectaculaires montagnes dominent des glaciers, on y retrouve des zones humides de haute altitude et des prairies, des plateaux désertiques et des lacs aux eaux miroitantes.

Sanjiangyuan est aussi connue sous le doux sobriquet du « château d’eau de la Chine » car il s’agit de la région où les fleuves Yangtze, Mekong et Jaune trouvent leur source. En explorant sa nature sauvage immaculée, les visiteurs pourraient apercevoir des léopards des neiges et des antilopes du Tibet. Selon le gouvernement chinois, ce nouveau parc national est la raison de la croissance des populations d'antilopes, dont on dénombre à présent 70 000 individus.

Bon à savoir : Ce vaste parc est accessible par avion en partance de grandes villes de la Chine, comme Xi’an, Shanghai ou Chengdu, à destination de Xining ou Golmud, puis par un trajet relativement court en bus ou en taxi. En s’y rendant au cours des mois les plus chauds, entre mai et septembre, les visiteurs peuvent profiter de ses nombreux sentiers de randonnée dans le plus grand confort, admirant la végétation en fleurs. De plus, cette saison augmente les chances d’apercevoir la vie sauvage.