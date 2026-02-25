États-Unis : tout ce qu’il faut savoir sur le Parc national de Petrified Forest

LES MEILLEURS SENTIERS DE RANDONNÉE

Le parc propose deux types de randonnées : des promenades faciles de 1,5 km ou moins qui partent des bifurcations situées sur la Petrified Forest Road et des randonnées en contrées reculées de différentes longueurs sur un terrain désertique inégal.

L’une des randonnées courtes les plus gratifiantes se fait sur le sentier du Painted Desert Rim (1,6 km), entre Tawa Point et la Painted Desert Inn. Plus au sud, le sentier en dur de Blue Mesa (1,6 km aussi) s’enfonce dans les badlands multicolores au pied de la mesa et permet de voir de près la géologie fascinante du parc.

Si les arbres vieux de 200 millions d’années vous intéressent, essayez le sentier Giant Logs (0,6 km) derrière le Rainbow Forest Museum & Visitors Center ou le sentier en dur de Crystal Forest (1,2 km).

Plus d’une demi-douzaine de sentiers estampillés « Off the Beaten Path » conduisent à des formations géologiques situées à l’écart de la route principale. Ceux-ci incluent le sentier Blue Forest (4,8 km), qui traverse les badlands, et le sentier vers la Black Forest et Onyx Bridge (6,4 km). Parmi les itinéraires plus corsés figurent la Wilderness Loop (11,3 km), qui serpente entre plusieurs bosquets d’arbres pétrifiés, et la majestueuse Red Basin Clam Beds Hike (13,7 km) avec ses arbres pétrifiés, ses pétroglyphes et ses gisements de fossiles vieux de 210 millions d’années.

L’accès aux deux zones sauvages du parc nécessite un permis pour les randonneurs qui y passent la nuit et pour toute personne (jour ou nuit) souhaitant explorer le très reculé Devil’s Playground et sa géologie torturée. Des permis gratuits sont disponibles au centre d’accueil des visiteurs.

LES MEILLEURS ENDROITS POUR APERCEVOIR LA FAUNE

Malgré cet environnement désertique austère, le Parc national de Petrified Forest abrite un éventail renversant d’animaux, qu’il s’agisse de gros animaux, comme les coyotes, les lynx et les antilopes d’Amérique, ou d’animaux plus petits tels que des lézards à cornes (Phrynosoma), des serpents à sonnette, des tarantules et même des salamandres. Près de 260 espèces d’oiseaux ont été repérées dans le ciel du parc.

Pour les apercevoir, il faut un œil affûté, un bon timing, de la patience et un peu de chance. Comme partout, le crépuscule et l’aube (les portes du parc ouvrent à 8 heures et ferment à 17 heures) sont les moments où la faune est la plus active. Les sentiers qui s’écartent de la route principale, notamment dans les deux zones sauvages, constituent les meilleurs postes d’observation.

RECOMMANDATIONS ET CONSEILS D’EXPERTS

« Mon conseil principal est de ne pas traverser le parc à la hâte, préconise Doug Lentz. Il faut consacrer au moins une demi-journée au parcours en voiture des 42 kilomètres de l’extrémité nord à l’extrémité sud. Cela en vaut vraiment la peine. Explorez les petits sentiers secondaires – la plupart se parcourent en cinq à vingt minutes –, lisez les panneaux explicatifs en bord de route, entrez dans les centres d’accueil des visiteurs et parlez aux rangers et aux bénévoles. »

Doug Lentz recommande également de faire un détour par le Laboratoire de démonstration du musée du Complexe communautaire de Painted Desert, où les visiteurs peuvent discuter avec un paléontologue et le regarder préparer des fossiles. « Petrified Forest est à la pointe mondiale de la paléontologie, affirme Doug Lentz. On y découvre une nouvelle espèce de dinosaure du Trias supérieur deux ou trois fois par an. »

CHOSES À FAIRE DANS LE PARC NATIONAL DE PETRIFIED FOREST

Le Centre d’accueil des visiteurs de Painted Desert se situe juste à côté de l’entrée nord du parc (à côté de l’Interstate 40). Conçu par l’éminent architecte Richard Neutra dans les années 1950, ce complexe inclut un restaurant, une boutique de souvenirs, une station-service, un pavillon ombragé pour pique-niquer et le Laboratoire de démonstration du musée.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, c’est l’endroit où télécharger et commencer à écouter l’excellent PEFO Audio Tour North, audioguide en anglais qui inclut trente-et-une haltes le long de la Route panoramique de Petrified Forest, qui serpente sur 45 kilomètres à travers le parc. Il en existe également une version pour ceux qui entrent dans le parc par le sud.

Au nord de l’Interstate, la route panoramique offre plus d’une dizaine de points de vue surplombant le paysage ondulant du Painted Desert avec sa palette de tons terreux. « El Desierto Pintado » fut ainsi nommé par l’explorateur espagnol Francisco Vázquez de Coronado lors d’une expédition menée en 1540 pour découvrir les mythiques Cités d’or.

L’élégante structure en adobe près de Kachina Point a l’air d’avoir été construite par les Anasazis de la région, mais est en fait un hôtel de bord de route ouvert en 1924. Désormais, la Painted Desert Inn abrite des expositions, un marchand de glaces et d’exquises fresques hopies.