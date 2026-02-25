États-Unis : tout ce qu’il faut savoir sur le Parc national de Petrified Forest
Paysages éthérés, pétroglyphes et faune abondante font toute la particularité de ce parc de l’Arizona. Voici nos conseils pour le visiter.
Le Parc national de Petrified Forest en Arizona abrite de nombreuses merveilles naturelles, comme des déserts peints et des arbres antédiluviens.
Lorsque l’on contemple le Painted Desert, dans le nord de l’Arizona, on a du mal à se convaincre qu’il y avait là voilà 200 millions d’années une forêt tropicale primitive irriguée par d’abondants cours d’eau et habitée par une multitude d’animaux, dont des ancêtres reptiliens des dinosaures.
C’est ce qui fait toute la particularité du Parc national de Petrified Forest. Celui-ci illustre remarquablement l’évolution radicale de la région (et de la Terre dans son ensemble) à travers les âges.
Le parc reflète également l’histoire des humains qui vinrent s’établir dans la région, bien après que les arbres tropicaux et les lézards géants eurent disparu. Les Anasazis laissèrent leur marque sur son paysage, à l’instar des agriculteurs du Midwest qui fuirent le Dust Bowl dans les années 1930.
« Il recèle tant de choses », observe Doug Lentz, ancien ranger du Service des parcs nationaux américains (NPS) et actuel président du conseil d’administration des Friends of Petrified Forest National Park, une association à but non lucratif. « Il y a le Painted Desert. Il y a la faune, des bêtes en tous genres. Il y a les cultures autochtones et des pétroglyphes et, bien sûr, du bois pétrifié. Autant de facettes différentes. C’est un parc extraordinaire. »
Dans le Parc national de Petrified Forest, les visiteurs ont l’occasion de découvrir à foison le bois pétrifié qui lui donne son nom.
QUAND VISITER LE PARC NATIONAL DE PETRIFIED FOREST ?
Bien que la région se caractérise par un climat désertique froid (avec possibilité de chutes de neige l’hiver), les températures atteignent facilement 35°C l’été. Malgré la chaleur, le parc a tendance à attirer davantage de visiteurs en juin et en juillet que lors des autres mois.
Le climat est bien plus doux en début de printemps (mars et avril) et en fin d’automne (octobre et novembre), quand le ciel bleu et les températures comprises entre 20 et 26°C sont la norme.
LES MEILLEURS PANORAMAS
La plupart des panoramas les plus sidérants du Painted Desert se situent le long du premier tronçon de la Petrified Forest Road lorsqu’elle remonte vers le nord depuis l’Interstate 40 (sortie 311). Tiponi Point, Tawa Point, Kachina Point (derrière la Painted Desert Inn) et Nizhoni Point, comptent parmi les meilleurs points de vue.
Au milieu du parc, la bifurcation au bout de la Route panoramique de Blue Mesa offre l’un des points de vue les plus élevés pour regarder vers l’est, à travers le désert, tandis que la plateforme d’observation de Newspaper Rock offre une perspective vers l’ouest qui semble s’étirer indéfiniment.
Plan rapproché d’un autre exemple de bois pétrifié, cette fois dans la partie du parc que l’on appelle Crystal Forest.
LES MEILLEURS SENTIERS DE RANDONNÉE
Le parc propose deux types de randonnées : des promenades faciles de 1,5 km ou moins qui partent des bifurcations situées sur la Petrified Forest Road et des randonnées en contrées reculées de différentes longueurs sur un terrain désertique inégal.
L’une des randonnées courtes les plus gratifiantes se fait sur le sentier du Painted Desert Rim (1,6 km), entre Tawa Point et la Painted Desert Inn. Plus au sud, le sentier en dur de Blue Mesa (1,6 km aussi) s’enfonce dans les badlands multicolores au pied de la mesa et permet de voir de près la géologie fascinante du parc.
Si les arbres vieux de 200 millions d’années vous intéressent, essayez le sentier Giant Logs (0,6 km) derrière le Rainbow Forest Museum & Visitors Center ou le sentier en dur de Crystal Forest (1,2 km).
Plus d’une demi-douzaine de sentiers estampillés « Off the Beaten Path » conduisent à des formations géologiques situées à l’écart de la route principale. Ceux-ci incluent le sentier Blue Forest (4,8 km), qui traverse les badlands, et le sentier vers la Black Forest et Onyx Bridge (6,4 km). Parmi les itinéraires plus corsés figurent la Wilderness Loop (11,3 km), qui serpente entre plusieurs bosquets d’arbres pétrifiés, et la majestueuse Red Basin Clam Beds Hike (13,7 km) avec ses arbres pétrifiés, ses pétroglyphes et ses gisements de fossiles vieux de 210 millions d’années.
L’accès aux deux zones sauvages du parc nécessite un permis pour les randonneurs qui y passent la nuit et pour toute personne (jour ou nuit) souhaitant explorer le très reculé Devil’s Playground et sa géologie torturée. Des permis gratuits sont disponibles au centre d’accueil des visiteurs.
LES MEILLEURS ENDROITS POUR APERCEVOIR LA FAUNE
Malgré cet environnement désertique austère, le Parc national de Petrified Forest abrite un éventail renversant d’animaux, qu’il s’agisse de gros animaux, comme les coyotes, les lynx et les antilopes d’Amérique, ou d’animaux plus petits tels que des lézards à cornes (Phrynosoma), des serpents à sonnette, des tarantules et même des salamandres. Près de 260 espèces d’oiseaux ont été repérées dans le ciel du parc.
Pour les apercevoir, il faut un œil affûté, un bon timing, de la patience et un peu de chance. Comme partout, le crépuscule et l’aube (les portes du parc ouvrent à 8 heures et ferment à 17 heures) sont les moments où la faune est la plus active. Les sentiers qui s’écartent de la route principale, notamment dans les deux zones sauvages, constituent les meilleurs postes d’observation.
RECOMMANDATIONS ET CONSEILS D’EXPERTS
« Mon conseil principal est de ne pas traverser le parc à la hâte, préconise Doug Lentz. Il faut consacrer au moins une demi-journée au parcours en voiture des 42 kilomètres de l’extrémité nord à l’extrémité sud. Cela en vaut vraiment la peine. Explorez les petits sentiers secondaires – la plupart se parcourent en cinq à vingt minutes –, lisez les panneaux explicatifs en bord de route, entrez dans les centres d’accueil des visiteurs et parlez aux rangers et aux bénévoles. »
Doug Lentz recommande également de faire un détour par le Laboratoire de démonstration du musée du Complexe communautaire de Painted Desert, où les visiteurs peuvent discuter avec un paléontologue et le regarder préparer des fossiles. « Petrified Forest est à la pointe mondiale de la paléontologie, affirme Doug Lentz. On y découvre une nouvelle espèce de dinosaure du Trias supérieur deux ou trois fois par an. »
CHOSES À FAIRE DANS LE PARC NATIONAL DE PETRIFIED FOREST
Le Centre d’accueil des visiteurs de Painted Desert se situe juste à côté de l’entrée nord du parc (à côté de l’Interstate 40). Conçu par l’éminent architecte Richard Neutra dans les années 1950, ce complexe inclut un restaurant, une boutique de souvenirs, une station-service, un pavillon ombragé pour pique-niquer et le Laboratoire de démonstration du musée.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, c’est l’endroit où télécharger et commencer à écouter l’excellent PEFO Audio Tour North, audioguide en anglais qui inclut trente-et-une haltes le long de la Route panoramique de Petrified Forest, qui serpente sur 45 kilomètres à travers le parc. Il en existe également une version pour ceux qui entrent dans le parc par le sud.
Au nord de l’Interstate, la route panoramique offre plus d’une dizaine de points de vue surplombant le paysage ondulant du Painted Desert avec sa palette de tons terreux. « El Desierto Pintado » fut ainsi nommé par l’explorateur espagnol Francisco Vázquez de Coronado lors d’une expédition menée en 1540 pour découvrir les mythiques Cités d’or.
L’élégante structure en adobe près de Kachina Point a l’air d’avoir été construite par les Anasazis de la région, mais est en fait un hôtel de bord de route ouvert en 1924. Désormais, la Painted Desert Inn abrite des expositions, un marchand de glaces et d’exquises fresques hopies.
Plus loin sur la route se trouve le Route 66 Pullout, où une Studebaker 1932 indique l’endroit où la « Mother Road » croisait autrefois la route principale du parc.
Le site de Newspaper Rock abrite plus de 650 pétroglyphes gravés sur des parois rocheuses dans une petite zone du Parc national de Petrified Forest.
Après avoir franchi l’Interstate, la route panoramique dessert deux des reliques historiques du parc. Puerco Pueblo fut construit vers 1100 et abrita peut-être jusqu’à 200 personnes. De l’autre côté de la route, Newspaper Rock est couvert de plus de 650 pétroglyphes réalisés par les Anasazis.
Juste après un amas de collines de forme pyramidale que l’on appelle les Tipis se trouve la bifurcation pour le Blue Mesa ainsi que des badlands accidentés striés de bleu, de violet et de gris. La mesa marque la limite septentrionale de la zone pétrifiée. Mettez-vous à l’affût des embranchements populaires à Jasper Forest, Crystal Forest et Agate Bridge, ce dernier étant en fait un tronc pétrifié de 30 mètres de long qu’un paléobotaniste a qualifié de morceau de bois pétrifié le plus important du monde.
À l’extrémité sud du parc se trouve le Musée et Centre d’accueil de Rainbow Forest, qui héberge sans doute les meilleures expositions du parc, mais aussi un bureau d’information, une librairie et une boutique de souvenirs. C’est également le point de départ des sentiers des Giant Logs et des Long Logs, qui traversent les bosquets d’arbres pétrifiés les plus impressionnants du parc. À quelques pas au sud de la zone de Long Logs se trouve l’extraordinaire Agate House, un pueblo de huit pièces construit avec du bois pétrifié il y a mille ans environ.
QUE FAIRE EN FAMILLE ?
Même s’ils ne sont pas forcément férus de science, les enfants ont tendance à être fascinés par l’idée que les longs et ronds rochers en bord de sentier étaient des arbres bien vivants il y a 200 millions d’années. Avec cela à l’esprit, les sentiers faciles des Giant Logs et de Crystal Forest sont parfaits pour de courtes randonnées en famille au milieu de ce qui fut une forêt tropicale.
Une autre activité familiale des plus sympathiques est d’aller se renseigner sur la façon dont les habitants de la zone créèrent les pétroglyphes de Newspaper Rock et sur ce que ces images pourraient bien signifier.
Des livres d’activités pour rangers juniors revenant sur l’histoire naturelle et humaine du parc (collection Junior Ranger Activity) sont disponibles aux Centres d’accueil des visiteurs de Painted Desert, à la Painted Desert Inn et au musée de Rainbow Forest.
OÙ LOGER
Le seul moyen de camper dans le Parc national de Petrified Forest est de partir en randonnée de nuit. Autrement, les villes les plus proches du parc sont Holbrook et Winslow, dans l’Arizona, et Gallup, de l’autre côté de la frontière, au Nouveau-Mexique.
Si la plupart des solutions d’hébergement dans ces villes sont modernes et de type motel, il existe quelques piaules rétro de style Route 66, comme le Wigwam Motel, à Holbrook (ouvert en 1950), le très chic hôtel La Posada de style renouveau colonial espagnol, à Winslow (ouvert en 1930), et l’hôtel El Rancho, à Gallup (ouvert en 1936).
Des randonneurs parcourent le sentier de Rainbow Forest par une journée et sans nuages dans le Parc national de Petrified Forest, en Arizona.
INFORMATIONS UTILES
Entrées : le parc est doté de deux entrées : l’une située juste à la sortie de l’Interstate 40 au nord, et l’autre située juste à la sortie de la Route 180 au sud.
Centres d’accueil des visiteurs : le Centre d’accueil des visiteurs de Painted Desert, au nord, et le Musée et Centre d’accueil de Rainbow Forest, au sud. Tous deux sont ouverts toute l’année de 8 heures à 17 heures.
Tarifs à l’entrée : 25 dollars (21 euros) par véhicule, 20 dollars (17 euros) par moto, 15 dollars (13 euros) par personne non véhiculée.
Les animaux sont-ils autorisés ? Les propriétaires doivent tenir leurs animaux en laisse et nettoyer derrière eux. Il y a un parc canin clôturé près du Centre d’accueil des visiteurs de Painted Desert. Les visiteurs avec des animaux devraient se renseigner sur le programme BARK Ranger aux entrées. Ne laissez jamais un animal sans surveillance dans un véhicule.
ACCESSIBILITÉ
Bon nombre des sentiers courts de la Route panoramique de Petrified Forest, comme Tawa Point, Puerco Pueblo, Newspaper Rock et une partie des Long Logs sont accessibles en fauteuil roulant.
Sept toilettes accessibles sont disséminées à travers le parc. Les deux centres d’accueil des visiteurs sont aménagés pour les personnes handicapées, de même que les aires de pique-nique de Hózhó Point et de Rainbow Forest.
Joe Yogerst, plusieurs fois récipiendaire du prix Lowell-Thomas, a exploré le Parc national de Petrified Forest pour la première fois lorsqu’il était enfant à l’occasion d’une visite rendue à une tante et à un oncle vivant à Winslow. Il vit désormais en Californie.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.