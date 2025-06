Vous aimez la Sicile mais pas les foules ? Cette île est faite pour vous

Le Principe di Salina est un hôtel-boutique situé sur la falaise de l’île, qui offre des vues sur la mer et le volcan de Stromboli. L’hôtel est dirigé par un couple : Anita dirige l’hôtel et Filippo, son mari, est le cuisinier. En entrant dans la réception à ciel ouvert, vous trouverez des serviettes et des paniers où les laisser après leur utilisation ; le signe international de vacances relaxantes.

Vous pouvez louer un scooter ou réserver un tour en bateau pour découvrir l’île. Les clients de l’hôtel peuvent profiter de prix réduits lors de l'happy hour à la piscine, lézarder au soleil autour de la pièce maîtresse de l’hôtel, une piscine au bleu turquoise, ou se détendre dans les nombreux hamacs, matelas ou canapés de l’hôtel, pour une sieste au cours de l’après-midi.

Les petits-déjeuners et les dîner sont servis d’une manière communale, à une longue table où les clients peuvent découvrir de nouveaux visages. S’il reste encore de la nourriture en cuisine, Anita proposera personnellement un deuxième, et même un troisième service, pour les plus affamés d’entre vous.

« L’histoire du Principe di Salina est profondément liée à celle de ma famille et à l’amour que nous avons pour cette île. Tout a commencé lorsque que mon grand-père, Alfredo, est arrivé à Salina pour la première fois avec ma mère, Silvana, encore une petite fille à cette époque. Ils sont immédiatement tombés profondément amoureux de l’île », explique Anita Motta. « Et en 2017, mes parents et moi avons décidé de rendre hommage à cet héritage en ouvrant le Principe di Salina. »

L’hôtel I Cinque Balconi est un autre favori de l’île. C’est une bonne option pour votre première ou votre dernière nuit sur l’île car il se trouve à Santa Marina, là où mouillent les hydroptères. La famille Lo Schiavo le dirige depuis le 18e siècle. L’arrière-grand-père des propriétaires actuels était un marchand marin et collaborait avec le propriétaire du bâtiment adjacent, qui pratiquait le même métier. L’hôtel est connu pour ses cinq balcons qui dominent la mer, d’où son nom, qui signifie « les cinq balcons ».