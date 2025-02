Slovénie : à la découverte de Ljubljana, modèle vert des capitales européennes

OÙ LOGER ?

Si vous planifiez un séjour luxueux à Ljubljana, envisagez de rester à l’Intercontinental Ljubljana, un hôtel cinq étoiles composé de 165 chambres qui offre une vue imprenable sur les Alpes et bénéficie d’un emplacement central de choix. Pour un charme à taille plus humaine, le Vander Urbani, situé dans la vieille ville, dispose de 16 chambres et d’une piscine sur toit.

Le April1550, quant à lui, illustre parfaitement le caractère intimiste de Ljubljana. Installé dans l’un des plus anciens bâtiments de la ville (bâti en 1550, comme son nom l’indique), cet hôtel de charme de 8 chambres allie poutres de bois apparentes et murs en pierre d’origine, tout en offrant un confort on ne peut plus contemporain.

Situé sur la Stari trg, la vieille place en plein cœur de Ljubljana, chacune de ses chambres présente un décor unique qui allie l’artisanat slovène à un design moderne. Les clients peuvent y profiter d’un calme idéal pour se détendre pendant leurs vacances. En effet, les voitures sont majoritairement bannies du quartier central de Ljubljana, ce qui n’est pas surprenant dans une nation désignée par National Geographic comme la reine du tourisme durable.