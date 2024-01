Sept destinations alternatives pour éviter la foule en 2024

Sous la pression des trois grands coupables du tourisme de masse que sont les bateaux de croisière, les vols low cost, et le succès de Game of Thrones, la ville historique de Dubrovnik, située au bord de la mer en Croatie, a été contrainte de prendre des mesures strictes afin de limiter le nombre de visiteurs quotidiens et ainsi, tout comme Venise, conserver sa place au sein de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les touristes de courte période (dont certains ne restent que quelques heures) envahissent la ville en masse, occupent l’espace et utilisent les ressources, et ce en ne contribuant que très peu à l’économie locale.