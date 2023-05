Road trip au Canada : nos conseils

Avec ses autoroutes traversant des montagnes isolées et de vastes étendues de nature sauvage, le Canada est parfait pour organiser un road trip inoubliable. En camping-car comme en voiture, vous pouvez traverser des chaînes de montagnes décorées de glaciers, suivre les courbes des sentiers côtiers et serpenter à travers des forêts parfumées de pins.

La bonne signalisation et le bitume (généralement) très lisse font de ce grand pays une destination parfaite pour aventuriers débutants, mais aussi pour les plus expérimentés. Dans les régions les plus au nord, l’hiver est glacial, alors assurez-vous d’avoir des pneus adaptés (réservez à l’avance les voitures de location équipées de pneus d’hiver) et consultez les bulletins météorologiques locaux. Il n’est pas rare que certains itinéraires et services soient fermés lorsque la neige est particulièrement épaisse.

Avec un peu de préparation (et beaucoup d’en-cas), vous pourrez ainsi explorer certains des itinéraires les plus aventureux et les plus reculés du monde. Pour vous aider à organiser votre prochain voyage, nous avons sélectionné six des itinéraires les plus spectaculaires du Canada.

1. Sea to Sky Highway, en Colombie-Britannique

La Sea to Sky Highway (377 km) relie Vancouver à la ville de Whistler, qui abrite l’une des plus grandes stations de ski d’Amérique du Nord, et constitue la section centrale de la route 99. Son nom, qui signifie littéralement « l’autoroute de la mer jusqu’au ciel », lui a été donné car elle serpente le long de la rive de la baie Howe avant de s’enfoncer dans les terres jusqu’aux hautes montagnes de la chaîne Côtière. Les deux heures de route peuvent facilement être rallongées pour remplir un long week-end riche en découvertes. Essayez le réseau de sentiers du parc provincial Cypress, au nord de Vancouver, pour profiter de vues épiques sur la ville ; prenez de la hauteur à bord de la télécabine Sea to Sky (Sea to Sky Gondola) à Squamish ; sortez vos appareils photo et mémorisez la splendeur de Brandywine Falls ; et terminez en descendant les pentes de Whistler qui, en dehors de la saison des sports d’hiver, offrent également un superbe lieu de randonnée et de vélo.

Conseil : prévoyez une visite entre les mois de juillet et août pour bénéficier d’un temps plus sec et faites des provisions d’en-cas à l’avance, car les meilleurs sites et attractions naturelles sont situés loin des restaurants et des magasins.

2. Klondike Highway, au Yukon

Suivez les traces des prospecteurs de la ruée vers l’or du Klondike dans les années 1890. Cette route pavée part de Skagway, dans le sud de l’Alaska, et traverse la Colombie-Britannique jusqu’au Yukon, une province presque aussi grande que l’Espagne. Elle gravit la chaîne Côtière en passant par le col Chilkoot, puis s’achève dans la ville historique de Dawson, dans le Yukon. Cet itinéraire de 710 km est difficile et passe par des pentes alpines, des lacs glacés et d’anciens équipements miniers. Il faut environ dix heures pour le parcourir d’une traite en voiture, mais nous vous recommandons de prendre le temps d’emprunter le célèbre chemin de fer White Pass and Yukon Route, de faire une randonnée dans le Carcross, l’un des plus petits déserts du monde, et enfin de vous arrêter au relais routier Braeburn Lodge pour ses énormes brioches à la cannelle.

Conseil : la route est goudronnée sur toute sa longueur, mais est très raide par endroits et peut être glacée en hiver, ce qui ne plaira pas aux plus débutants. Attendez-vous également à rencontrer de nombreux gros camions de marchandises.

(À lire : À la découverte des parcs nationaux méconnus du Canada.)