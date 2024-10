Italie : dix expériences exceptionnelles à vivre en Sicile

Après une journée passée à visiter la ville, rafraîchissez-vous avec une coupe de granita aux amandes au Bam Bar. Enfin, que vous vous rendiez au San Domenico Palace, du groupe Four Seasons Hotels, pour vous croire dans la série The White Lotus, ou que vous profitiez simplement de l’heure de l’aperitivo, ne manquez pas l’occasion de visiter cet ancien monastère devenu un hôtel cinq étoiles. Promenez-vous dans ses jardins fleuris et plongez dans sa piscine décorée en Dolce & Gabbana avant de dîner au Principe Cerami, et ses trois étoiles Michelin. Notez que les hôtes de l’hôtel peuvent participer à des virées en vélo dans les vignobles autour de l’Etna, ou se rendre en Fiat Spiaggina dans l’ancien village situé à flanc de colline de Castelmola, ainsi qu’à Isola Bella, une île baignée de soleil surnomée « perle de la mer Ionienne ».

GOÛTEZ À LA SAVOUREUSE CUISINE SICILIENNE

La cuisine sicilienne reflète l’influence de nombreuses cultures. La canne à sucre et les agrumes qui ont donné naissance au granita citron et à la marmelade d’orange bien-aimés de la région ont d’abord été cultivés par les Arabes, quand les techniques de pêche utilisées pour capturer les poulpes qui agrémentent les plats de fruits de mer sont, elles, d’origine grecque. Les terres fertiles de la Sicile jouent également un rôle important dans les saveurs de la région : que serait la cuisine sicilienne sans les figues de Barbarie de l’Etna, les citrons parfumés de Messine et les vergers d’amandiers de Noto ? Sans oublier que plusieurs plats italiens cultes sont nés ici : les cannoli frits, les arancini, boules de riz croustillantes fourrées de crème, et les pâtes végétariennes alla norma.

Le meilleur granita, cet entremet glacé de l’été à base de fruits, de sucre et d’eau, reste celui du Caffè Sicilia, un établissement vieux de 124 ans situé dans le centre-ville de Noto. Là-bas, le chef de quatrième génération Corrado Assenza s’approvisionne en amandes, en ricotta et en agrumes produits localement pour créer certains des gelati et granitas les plus recherchés d’Italie, servis avec une brioche fraîchement sortie du four.

À Palerme, la capitale, vous trouverez quelques-uns des meilleurs marchés alimentaires en plein air de Sicile. Commencez par Ballarò, une institution vieille de 1 000 ans, célèbre pour son charme et son ambiance légèrement chaotique, où les vendeurs se disputent votre attention derrière des étales d’arancini et de fraises siciliennes couleur rubis.

DÉCOUVREZ LA PETITE VILLE BAROQUE DE NOTO

Située au sud-est de la Sicile, cette commune classée au patrimoine mondial de l’UNESCO constitue un point de départ idéal pour explorer l’extrémité sud de la région. Promenez-vous jusqu’à la cathédrale San Nicolo, cette église gothique achevée en 1776, ou le long de Vittorio Emanuele, la rue principale du centre-ville, bordée de piazzas et du Cafe Sicilia, qui propose certains des meilleurs granitas d’Italie.

La campagne plus calme de Noto déploie un paysage aride et doux qui rappelle les déserts tentaculaires du Maroc. La propriétaire de la Country House Villadorata, Cristina Summa, a créé une retraite bucolique, écologique et de prestige. Son restaurant de produits locaux donne à ses clients l’impression d’avoir découvert le secret le mieux gardé de Noto.

Situé sur un terrain de 11 hectares qui servait autrefois de vignoble, le domaine constitue l’un des meilleurs exemples de développement durable en Italie : ses oliviers et ses amandiers sont cultivés dans une démarche biologique ; l’électricité est produite par énergie solaire thermique ; les suites sont faites de bois et de pierres naturels écoresponsables ; le vin est produit à partir de méthodes biodynamiques et, pour finir, la piscine bordée de palmiers est filtrée à l’aide de sels minéraux thérapeutiques.

PASSEZ UNE JOURNÉE DANS LES VILLES ANTIQUES D’ORTYGIE ET DE SYRACUSE

Le philosophe grec Cicéron a un jour qualifié Syracuse de plus belle de toutes les villes grecques. De nombreuses ruines emblématiques de la ville reposent aujourd’hui dans son parc archéologique et son musée, qui abritent un théâtre grec et un amphithéâtre romain. N’oubliez pas de passer sur l’île d’Ortygie, reliée à Syracuse par un pont. D’une superficie d’un kilomètre carré, cette île est habitée depuis plus de 3 000 ans et abrite nombre de piazzas animées, de terrasses et de bâtiments couleur miel. Prenez un petit-déjeuner sicilien à base de granita et de brioche à Voglia Matta, mais gardez de la place pour le marché d’Ortygie et ses délicieuses trouvailles telles que des oranges sanguines Tarocco, des asperges sauvages, de la ricotta au four et des boîtes personnalisées de biscuits italiens.

NAVIGUEZ VERS LES ÎLES ÉOLIENNES

Cet archipel composé de sept îles volcaniques se dresse parmi des vagues écumantes, des jets de lave et la limpide mer Tyrrhénienne. Sur la plus grande d’entre elles, Lipari, les plages de galets et les sentiers de randonnée promettent de longues journées d’aventure. Son musée archéologique renferme certains des plus grands artefacts du néolithique et de l’âge du bronze, ainsi que la plus grande collection au monde de masques grecs miniatures.

Sur le volcan actif Stromboli, des gerbes de lave illuminent le ciel au-dessus de plages de sable noir et d’un village qui ne compte qu’une poignée d’habitants. Pour avoir un meilleur aperçu de la vie locale, réservez une table au Ciroristora, où Ciro Aragione prépare chez lui un déjeuner pour ses clients, composé de poisson frais grillé et de pâtes.

Sur Vulcano, faites du Therasia Resort votre port d’attache. Détendez-vous dans sa piscine à débordement équipée d’hydromasseurs ou sur ses terrasses et leurs piscines naturelles. Le complexe dispose également du seul restaurant végétarien des îles Éoliennes, Il Tenerumi.

VISITEZ LA VALLÉE DES TEMPLES

Située à Agrigente, sur la côte sud de la Sicile, la vallée des temples (Valle dei Templi) est l’un des plus grands sites archéologiques du monde. Abritant huit temples grecs bien conservés, la vallée était il y a environ 2 500 ans le site de la ville grecque d’Akragas. Le temple de la Concorde et sa sculpture d’Icare, construit vers le 5e siècle, est le mieux conservé de tous. Des visites guidées ainsi que des visites avec audioguide y sont organisées. Prévoyez quelques heures pour explorer les ruines antiques tout en profitant de la vue lointaine sur la mer Méditerranée.

PRENEZ UNE LEÇON D’HISTOIRE ET DE CUISINE À PALERME

La capitale de la Sicile mérite plus qu’une simple en halte le temps d’une correspondance, une scène sociale dynamique ayant émergé de cette ville autrefois sous l’emprise de la mafia. Vous y trouverez des bars à vins naturels, une cuisine de rue réputée et des festivals d’art qui animent les places et les rues piétonnes. N’oubliez pas de visiter le Teatro Massimo, l’un des plus grands opéras d’Europe, réputé pour son acoustique exceptionnelle.

À l’Orto Botanico, un jardin botanique luxuriant, vous pourrez admirer certaines des espèces végétales les plus rares au monde, comme le plus grand arbre d’Europe, le Ficus Macrophylla. Vous pourrez également découvrir les influences culturelles de la cuisine sicilienne avec Palermo Street Food Tours. Enfin, pour plonger dans le passé criminel de la ville, participez au Palermo No Mafia Tour pour profiter d’une visite guidée dans le centre historique de la ville visant à dissiper les mythes sur le Parrain et le crime organisé.

PARTEZ EN RANDONNÉE SUR LE PLUS HAUT VOLCAN D’EUROPE

Le volcan le plus haut et le plus actif d’Europe, l’Etna, qui domine la Sicile, fascine depuis longtemps les visiteurs et les scientifiques. Ayant inspiré plusieurs mythes grecs, l’Etna a également permis des avancées majeures en géologie. Aujourd’hui, les visites de ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO se font généralement sous forme d’excursions d’une journée ou demi-journée au départ de Catane, Taormine ou Messine. Participez à une randonnée guidée dans la Valle del Bove, ou réservez une excursion en Jeep 4x4 sur le volcan et des dégustations dans les vignobles implantés sur ses pentes, tel Oro d’Etna.

De nombreux hôtels proposent des activités en lien avec l’Etna, dont le Four Seasons San Domenico et son Stargazing Safari. Au cours de cette excursion, un astrophysicien local vous parlera des constellations surplombant la majestueuse montagne, tandis qu’un chef cuisinier vous préparera des spécialités locales accompagnées de vin. Divers sentiers de randonnée dans le parc national de l’Etna vous mèneront aux cratères situés près de l’embouchure du volcan et vous plongerons dans une aventure palpitante à la découverte de la lave incandescente qui fascine le monde depuis des siècles.

EXPLOREZ LES PLAGES DE LA RÉGION