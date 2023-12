Ce qu'il faut savoir avant de visiter les sanctuaires et temples japonais

DES CARACTÉRISTIQUES À REPÉRER

Les entrées Torii, Sanmon et Romon : les sanctuaires et les temples sont protégés par des portails. À l'entrée des sanctuaires se trouve le torii, qui est ouvert et se compose de deux poteaux et d'un ou deux linteaux supérieurs. Dans les temples, le portail est appelé sanmon ou romon, et est souvent plus fonctionnel car il peut être fermé. « Le torii et le sanmon servent tous deux de frontières symboliques entre le monde profane et le royaume sacré », explique Toyohiko Ikeda, grand prêtre du sanctuaire de Sugawara à Machida, Tokyo.