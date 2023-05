Les impairs à ne pas commettre si vous allez au Japon

« L’accueil des touristes par les Japonais est exceptionnel » souligne Maud, qui a vécu un an au Japon et y a séjourné plusieurs fois depuis. « Vous serez toujours accueillis avec le sourire, le service sera toujours impeccable. Ils se plieront souvent en quatre pour vous aider. Une fois, en voyage, je cherchais mon hôtel et j’ai demandé de l'aide à une personne dans la rue. Au lieu de simplement me donner des indications, elle a marché 15 minutes avec moi pour me laisser devant l’accueil de mon hôtel ! »

Du chef de gare au concierge d’un grand hôtel, tous les Japonais partagent le même souci inné de la satisfaction de leur clientèle. Cette culture de devancer les souhaits des clients est relevée par tous les visiteurs. Et elle porte un nom : omotenashi (お持て成し). Cette notion, intraduisible en français, recouvre l’anticipation des besoins d’un hôte avant même que celui-ci n’en soit conscient, et ce dans tous les domaines de la vie quotidienne. Si vous vous préparez à vous rendre au Japon pour la première fois, vous aurez sans doute à cœur de répondre à ces multiples formes de respect sincère. Voici quelques règles de conduite à suivre pour être à la hauteur de l’excellence de l’hospitalité japonaise.

À VOTRE ARRIVÉE

La bienséance japonaise passe tout d’abord par le fait de saluer la personne qui vous accueille ou vous reçoit par une révérence, appelée ojigi (お辞儀). Les contacts physiques directs sont faits rares au Japon, et l'acte d'abaisser la tête ou la partie supérieure du torse est un signe de respect et d’humilité. En fonction du degré d’inclinaison, le salut porte différents noms : Eshaku (会釈) est une légère inclinaison d'environ 15° du haut du torse, c’est le salut usuel observé entre collègues de même statut, ou pour saluer rapidement et sans formalité quelqu'un que l’on croise dans la rue. Keirei (敬礼) est une inclinaison d'environ 30° du haut du corps ; c’est la variante d'ojigi la plus couramment utilisée dans les affaires japonaises ou pour saluer un client à son arrivée. Enfin Saikeirei (最敬礼), qui signifie littéralement « le geste le plus respectueux », est une inclinaison plus profonde variable de 45° à 70° du haut du corps, en fonction du statut de l’hôte ou interlocuteur, pour faire montre de son respect et de sa sincérité. Les hommes gardent les mains le long du corps, tandis que les femmes ramènent leurs mains l’une sur l’autre, devant elles.

Il convient ensuite de retirer ses chaussures avant de pénétrer dans une habitation, un lieu de travail, un restaurant ou encore un hôtel. Tout le monde est tenu d’enlever ses chaussures et d’enfiler des pantoufles ou des chaussures d’intérieur. La plupart des établissements ouverts au public disposent de casiers à chaussures à l’entrée. Sur les tatamis, pantoufles ou chaussons doivent être retirés au profit de chaussettes. Cela tient davantage à la fragilité du tatami, qui peut s’avérer difficile à nettoyer. L’Office national du tourisme japonais recommande à ses visiteurs de « ne pas mettre dans [leurs] bagages des chaussettes dépareillées ou abimées » : « vous risqueriez sur place d’être mal à l’aise. » Par ailleurs, par souci d’hygiène, d’autres pantoufles sont mises à disposition des clients et visiteurs dans les toilettes. N’oubliez pas de les retirer en sortant.