Les refuges, meilleur moyen de découvrir la Nouvelle-Zélande

Elle adore l’attrait irrésistible des cabanes ou huttes dispersées dans la nature, qui n’attendent que d’être découvertes. Plus l’accès est difficile, plus l’excitation est grande. Il lui a fallu deux tentatives pour atteindre le Jacs Flat Bivvy, un trek de trois jours et « 12 heures de marche difficile », dit-elle.

Benjamin Piggot aime la liberté que lui procure la randonnée de refuge en refuge. « C’est une évasion », confie le jeune homme de 25 ans. « C’est l’occasion de se retrouver avec ses amis, de prendre une tasse de thé autour du feu et de parler de choses qui comptent vraiment. »

Piggot a visité son premier refuge quand il avait 11 ans, ce qui a déclenché en lui une passion de toute une vie. Depuis qu’il s’est lancé il y a 10 ans, il en a visité 312. Son préféré est le East Matakitaki, accessible par une randonnée de six jours dans le parc national des lacs Nelson. « C’était un voyage incroyable, beaucoup de neige, beaucoup d’aventure… Un de ces voyages où on avait froid et on était mouillé la plupart du temps », se souvient-il.

Se sentir lié à la nature, c’est l’essence même de la randonnée de refuge en refuge. « Les Néo-Zélandais aiment le plein air », explique le jeune homme. « Je pense que nous avons un lien profond avec ngahere [en langue maorie], avec la terre et la forêt. »