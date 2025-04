Vous aimez la lecture ? Vous allez adorer ces huit villages en Europe

Par définition, un village du livre est « une petite ville ou un petit village de campagne, dans lequel on retrouve beaucoup de librairies d’occasions et d’antiquaires [rendant leurs produits] accessibles à tous ». Aujourd’hui, en Europe, il existe des dizaines de villages connus sous ce nom, de Panzin en Croatie à Torup au Danemark. Ces lieux triés sur le volet sont fiers de leur histoire, de leur beauté tout droit tirée d’un conte de fée et de leur contribution au monde littéraire.

Petit village niché dans la campagne vallonée Belgique, Redu célèbre cette année son quarante-et-unième anniversaire depuis qu’il est devenu le deuxième village du livre en 1984. Dans ce village idyllique « flotte l’odeur familière des vieux livres » selon les descriptions qu’on en fait. Chaque année y est organisé un immense festival du livre. Les quelque trente librairies attirent des centaines de visiteurs qui viennent profiter de sa culture, de son histoire, de son architecture et de sa nature. Redu et deux autres de ses cousins, Lesse et Séchery, ont récemment figuré sur la liste des « plus beaux villages de Wallonie », en juillet 2024. WIGTOWN, ÉCOSSE

Situé sur une falaise qui domine la mer le long d’une côte déchirée, entouré de bois et de forêts, Wigtown célèbre son vingtième anniversaire en tant que « village du livre d’Écosse ». Avec son choix de plus d’un quart de million de livres, neufs ou d’occasion, Wigtown fait partie des villages du livre qui ont participé au premier festival international des villages de livre, organisé en août 1998 par l’organisation internationale des villages du livre. Début mai, seize de ses librairies, dont beaucoup proposent des livres d’occasion, participent au Week-end du printemps qui a lieu tous les ans. Au mois de juillet, un festival communautaire a également lieu et tous les samedis, du mois d’avril au mois de septembre, un marché est organisé. Vient ensuite le festival annuel du livre de Wingtown, qui s’étale sur dix jours de fin septembre à début octobre. Cette tradition date de 1999 et, aujourd’hui, ce sont plus de 200 événements qui animent la ville, comme des spectacles de musique, de théâtre, des animations culinaires et d’arts visuels. TORUP, DANEMARK

Torup se trouve à 60 kilomètres de Copenhague, la capitale du Danemark, prise entre la mer et un fjord et où vit un total de 374 personnes. Là-bas, les locaux donnent avec plaisir leurs livres de seconde main, de la meilleure qualité, aux dix librairies qui bordent la rue, afin qu’ils soient vendus. Ces librairies, si on peut les appeler ainsi, sont en réalité un garage, l’atelier d’un ouvrier, une écurie abandonnée, une étagère à l’entrée d’une ferme et même une gare récemment rénovée. Certains de ces espaces misent sur la bienveillance et l’honnêteté des clients, en ne laissant qu’une urne dans laquelle ils laissent ce qu’ils doivent pour un livre. L’association du village du livre de Torup organise chaque année un festival du livre nordique, auquel sont invités des auteurs qui lisent des extraits de leurs livres. Des courts-métrages sont également projetés et divers événements culturels ont lieu à cette occasion. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES, SUISSE

Le village de St-Pierre-de-Clages, avec ses étals de livres et ses festivals littéraires, est le seul village du livre de Suisse. Il abrite un grand marché de livres d’occasion, où viennent des auteurs, où ont lieu des expositions à thèmes, des activités pour enfant ainsi qu’un festival du livre de renom, qui a lieu chaque dernier week-end d’août depuis 1993. L’association des amis de Saint-Pierre a été fondée en 1990 et s’est réunie pour la première fois en 1991. Aujourd’hui, le festival dure trois jours et attire des visiteurs provenant de toute la Suisse francophone et des pays voisins. Elle offre des perspectives uniques sur les professions du livre, comme la calligraphie et les anciennes techniques d’impression, un espace accueillant pour que les écrivains et les maisons d’édition puissent se rencontrer et pour que les artistes puissent exposer leurs travaux. WÜNSDORF-WALDSTADT, ALLEMAGNE