Pélerinage : Shikoku Henro et ses 88 temples

La route circulaire traverse les quatre préfectures de Shikoku, la quatrième plus grande île du Japon. Le Shikoku Henro constitue comme un assemblage de divers paysages et époques témoignant du millénaire qu’il a traversé. Ce chemin vers l'illumination passe par de petites fermes familiales, des axes routiers très fréquentés et des rues de banlieue ponctuées de distributeurs automatiques. Toutefois, la route révèle aussi de vastes panoramas côtiers et des paysages de l'époque d’Edo tout droit sortis d'une gravure sur bois d'Utagawa Hiroshige.

LES 88 TEMPLES DU SHIKOKU HENRO

L'endroit le plus évident où commencer est le premier temple, dans la préfecture de Tokushima, au nord-est de l'île. À côté d’une mare remplie de carpes, Jun Hashiba, guide pour le voyagiste Oku Japan, basé à Kyoto, a tenté de répondre aux questions sur la manière dont un moine japonais né au 8e siècle avait pu inspirer le développement d'un circuit de plus de 1 120 kilomètres reliant quatre-vingt-huit temples encore visités voici plus d'un millénaire de cela. « Tout le monde connaît Kūkai ; nous l'étudions à l'école », affirme Jun Hashiba.

Né sur cette île, Kūkai a fondé l'une des écoles bouddhistes les plus populaires du pays, appelée Shingon-shu. Il n’est pas uniquement révéré pour ses enseignements ésotériques, qui portent bien leur nom. « Nous l'admirons surtout pour ses talents de poète, d'érudit et d'artiste ; c'était un grand calligraphe », explique Jun Hashiba. Les exploits de Kūkai, péripatéticien et polymathe, se sont transformés en légende et ont finalement conduit au renom de l'itinéraire actuel. Jun Hashiba nous a indiqué que les vraies réponses nous viendraient une fois que nous aurions commencé à marcher.

Le tronçon d'un peu moins de 6,5 kilomètres entre les temples 20 et 21 est bordé de cyprès, de cèdres et de bambous gigantesques. Des rochers recouverts de colliers de fleurs, incarnations de divinités, nous tiennent compagnie, de même que des statuettes de moines en pierre, à la poitrine vermillon, appelées Jizō, gardiennes des enfants et des voyageurs. Kūkai, de son titre posthume Kobo Daishi, était également présent, personnifié par le bâton de pèlerin sur lequel sont inscrits des mots signifiant « voyager ensemble ».

« Quand je marche, je pense parfois trop, mais je continue à marcher, et alors je ne pense plus à rien, dans le bon sens du terme », révèle Tomoko Imaizumi, une guide qui a effectué le pèlerinage quatre fois.