Pélerinages : entre spiritualité et remise en forme

En 2022, le Bhoutan a restauré le Trans Bhutan, un sentier du 16e siècle franchissant douze cols de montagne, autrefois emprunté par les bouddhistes pour traverser le pays et visiter ses sites les plus sacrés. Le Sri Lanka a inauguré le sentier Pekoe en 2023, un tronçon d’un peu moins de 300 kilomètres reliant les villes de Kandy et Nuwara Eliya. Il longe un ancien temple de pierre, des grottes et des chutes d’eau. En 2024, l’Irlande et le pays de Galles achèveront le Wexford-Pembrokeshire Pilgrim Way, un chemin de près de 138 kilomètres qui commence à Wexford, en Irlande, et se termine à Saint David’s, au pays de Galles. Il y est question de promenades au sommet des falaises, de plans d’eau sacrés et de criques isolées fréquentées par des phoques. Enfin, en Californie, il est possible de tenter le nouveau Camino de Sonoma, une randonnée approchant les 120 kilomètres au départ de la mission de Sonoma jusqu’à la chapelle orthodoxe russe de Fort Ross.