Petit guide pratique pour voyager au Japon

Lorsque le pays a rouvert ses frontières après 1853, le Japon a rapidement importé des technologies et des idées occidentales, tout en conservant les siennes. C'est ainsi qu'a commencé une ère de modernité zélée, avec la technologie, les gratte-ciels, les Shinkansen, ces trains à grande vitesse japonais, les cosplays et les karaokés, incarnée par de grandes métropoles d'acier et de verre telles que Tokyo et Osaka.

De nos jours, les voyageurs sont accueillis par un pays où les moines partagent les rues avec des vampires steampunks. Voici deux itinéraires de voyage qui donnent à voir le meilleur de la nature et de la culture japonaises.

LA BARRIÈRE DE LA LANGUE

Les événements internationaux comme les Jeux olympiques ont fait du Japon un pays plus accueillant envers les voyageurs, les indications et la signalisation en anglais étant désormais plus courantes dans les grandes villes.

Cependant, ce n'est pas encore très répandu, c'est même inexistant dans les zones rurales. Bien préparer son voyage au préalable peut faire de la langue un charme plutôt qu'un handicap. Téléchargez des applications de traduction, qui proposent maintenant de prendre en photo les panneaux ou les menus des restaurants et de les traduire automatiquement. Apprenez quelques phrases et lisez les guides pratiques sur les transports. Les Japonais ne s'attendent pas à ce que vous parliez un mot de japonais, alors n'ayez pas peur d'essayer.

COMBIEN COÛTE UN VOYAGE AU JAPON ?

Le Japon est réputé pour être une destination coûteuse, et cela s'explique en grande partie par le prix des vols. Au sol, il existe énormément de solutions pour les petits budgets. Entre les appartements en location à la journée, les auberges de jeunesse ou les petites chambres Airbnb avec salle de bain commune, le choix est vaste. Certains des meilleurs plats du Japon, comme les donburi et les ramen, sont également bon marché. Les cartes de transport et de voyage ne sont généralement pas plus chères qu'à Paris, voire moins chères.

LE JAPAN RAIL PASS

La hausse de 70 % du prix du Japan Rail pass l'année dernière a rendu ce produit inaccessible à de nombreuses personnes. Ils sont toujours très utiles, surtout si vous voulez vraiment prendre un Shinkansen (train à grande vitesse japonais), mais il existe d'autres solutions. Au lieu d'acheter un pass pour l'ensemble du pays, vous pouvez acheter des pass régionaux Japan Rail qui correspondent à votre itinéraire. Ces compagnies peuvent travailler en parallèle avec les nombreuses compagnies aériennes nationales à bas prix du Japon, vous permettant de vous rendre dans différentes régions. La location de voiture est une option bon marché et facile, avec des routes entretenues et des limites de vitesse peu élevées, ce qui est parfait pour les familles et les grands groupes.

LA SAISON DES CERISIERS EN FLEURS

La saison des cerisiers en fleurs courant de mars à avril au Japon est incontestablement magnifique, mais elle a aussi ses inconvénients. C'est la période la plus chargée de l'année, les sites touristiques peuvent être envahis par la foule, et les logements et les vols sont plus chers et complets. Si vous tenez absolument à voir des sakura, réservez environ un an à l'avance pour réduire le stress et les dépenses. Si vous êtes plus flexible, pourquoi ne pas essayer de voir les cerisiers en fleurs à Okinawa vers février ou fin avril à Hokkaido ? Ce lieu sera probablement beaucoup moins fréquenté jusqu'aux vacances de la Golden Week, début mai.

ATTENTION AUX IMPAIRS