Philadelphie, la ville aux plus de 4 000 fresques murales

« C’est une communauté à laquelle on ne demande jamais rien », dit Shabazz. « Les personnes de tous types, jeunes et âgées, de différentes ethnies, réagissent à la beauté et à la couleur et au fait que d’autres personnes ont pris le temps et l’énergie d’investir en eux. »

« Les peintures murales sont le fruit d’un tel effort de collaboration », déclare Jones. La collaboration est essentielle pour créer une peinture murale, ce qui laisse des effets durables sur les bénévoles locaux qui y participent. « J’ai vu des gens dire vingt ans plus tard : "C’est moi qui ai peint cette feuille ou cet ours". C’est une force positive pour le bien, la beauté et l’action collective qui ne se produit pas tous les jours dans la vie de ces personnes. »

Il n’est toutefois pas nécessaire de faire de l’art pour en ressentir les effets. « La conversation autour de la justice environnementale peut être pénible, il peut même être difficile de s’autoriser à y penser, parfois. Mon rêve est que cette peinture murale puisse aider les gens à se connecter à un sujet qui est difficile à aborder mais nécessaire à notre survie », déclare Jones. Elle espère que la représentation ensoleillée de la fresque aidera les habitants à imaginer ce qui pourrait être, afin qu’ils puissent contribuer à ce que ce rêve devienne réalité. « Sans imagination, il est impossible d’envisager un avenir meilleur. Il faut d’abord l’imaginer pour savoir vers quoi on souhaite s’orienter », ajoute-t-elle.

L’ART URBAIN POUR REDONNER VIE À UNE VILLE

À l’ère du coronavirus, l’impact de ces odes à la nature peut être encore plus grand, selon Jane Golden, fondatrice et directrice de Mural Arts Philadelphia. « Après avoir été coincés en intérieur et avoir ressenti cette grande privation, notre envie de grand air est actuellement plus prononcée », dit-elle. « Il y a une meilleure valorisation du localisme. Il y a les oiseaux et les arbres de Philadelphie. Comment pouvons-nous regarder ce qui nous entoure, et non seulement voir mais aussi apprécier ce qui constitue notre environnement ? Nous prêtons davantage attention aux atouts dont nous n’appréciions probablement pas la valeur auparavant. »

(À lire : 8 villes pour les amateurs de street art.)

Golden souligne que les peintures murales urbaines sont tout autant un symbole de libération que de communauté. « Le monde est traumatisé et beaucoup plus fragile depuis le COVID. L’art est un moyen de guérir. Pour les personnes qui se trouvent autour de la peinture murale, il y a quelque chose d’édifiant, de stimulant », affirme Golden. « Les gens aspirent à davantage de connexion. L’art public peut la leur procurer. À cause du COVID, nous sommes tellement déconnectés les uns des autres. Les fresques murales mettent en valeur une humanité commune. »