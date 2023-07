Où partir cet été ? Nos conseils pour les retardataires

Cet immense paysage s’étend sur des landes, des prairies, des pics calcaires, des vallées fluviales et des forêts denses. Le Peak District est le plus ancien parc national du Royaume-Uni et constitue, en juillet, une alternative plus naturelle aux plages bondées ainsi qu’un terrain de jeu parfait pour les familles motivées et les amoureux de la nature. Il est jalonné de près de 2 600 km de sentiers de randonnée et de 93 km de pistes cyclables, et les chaudes journées de juillet sont la meilleure période pour le découvrir.

Prenez votre vélo et suivez les sentiers de Monsal, High Peak ou Tissington, des voies ferrées désaffectées transformées en longs chemins. Le sentier de Tissington mène à Bakewell, une petite ville de marché où vous pourrez déguster une savoureuse tarte à la confiture d’amandes. The Roaches, Padley Gorge ou Hathersage, qui traverse une série d’anciennes pierres de gué, constituent des randonnées parfaitement adaptées aux plus petits. Rafraîchissez-vous en allant vous baigner dans les eaux de Three Shires Head.

Le calendrier des événements est également bien rempli, avec le Foodies Festival et le Buxton International Festival, qui présente de l’opéra, de la musique classique et du jazz. Pour plus de musique, rendez-vous au Y Not Festival, qui s’étend sur les collines ondoyantes du Derbyshire. Les Libertines, Super Furry Animals et Two Door Cinema Club s’y sont produits, et des artistes de cirque, des batailles de peinture et un cinéma sont prévus pour vous divertir comme il se doit.