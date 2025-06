Stonehenge, Sedona, pourquoi les lieux mystiques nous attirent-ils autant ?

SE TOURNER VERS LA NATURE POUR Y CHERCHER UNE CONNEXION

Dans un monde qui se débat avec la déconnexion et la surcharge numérique, une montée constante de la popularité du tourisme et des pèlerinages spirituels s’observe. Les touristes se tournent vers les lieux sacrés, pas seulement pour en connaître l’histoire mais pour y vivre une expérience qui les dépasse.

« Les humains pensent que le sacré est une énergie qui habite des lieux ou des bâtiments particuliers », explique Jeffrey Kripal, chaire J. Newton Rayzor du département de philosophie et de théologie de l’université de Rice et auteur du livre How to Think Impossibly, qui n’a pas été traduit en français, ainsi que d’une dizaine d’autres. « C’est une qualité innée de la nature humaine que de retourner vers ces lieux sacrés. Nous en avons inexplicablement besoin en tant qu’êtres humains. »