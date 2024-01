Suisse : au cœur des montagnes, l'horlogerie élevée au rang d'art

La ferme horlogère restaurée d'Olivier Piguet remonte au 19 e siècle et est une véritable cachette de garde-temps : horloges, montres de poche et montres-bracelets, tiroirs remplis d'aiguilles, de cristaux polis et de bracelets en cuir rigide. Ici, au Centre d'initiation à l'horlogerie , les voyageurs peuvent découvrir l'art de l'horlogerie le temps d’un week-end. Les visiteurs s'installent sur les bancs pour démonter, huiler et remonter méticuleusement des mécanismes simples.

« Historiquement, nous sommes réputés pour fabriquer des montres de la plus haute qualité. Elles sont considérées comme les plus complexes, les plus plates et les plus petites », explique-t-il. Depuis 2020, le savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d'art est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.