Italie : explorez le lac de Côme et la Riviera italienne en évitant la foule

Le musée de la dentelle, Museo del Merletto, est un incontournable si vous passez par Rapallo. Il se trouve dans une ancienne villa privée et est dédié à la préservation des fabricants de dentelle locaux. Sa collection abrite plus de 5 000 artéfacts en dentelle et des modèles de l’industrie de la dentelle de Rapallo, qui a prospéré jusqu’aux années 1970.

Amateurs d’arts, ne manquez pas de faire un crochet par la succursale de la galerie d’art de Rome, la NUAR Gallery, au Grand Hotel Bristol. Cet espace artistique immersif met en valeur ses propres installations qui exposent le travail des artistes : art abstrait et figuratif, sculpture et photographie.

Pour le voyageur épicurien, une visite gastronomique est l’une des meilleures façons d’explorer Rapallo. Guido Porrati, le propriétaire de ParlaComeMangi, propose aux visiteurs un atelier de confection de pesto génois dans sa bottega traditionnelle de Ligure. ParlaComeMangi prévoit une visite guidée qui inclut un passage par le marché vert, une sorte de marché du dimanche, et qui continue à travers les allées étroites du centre historique de Rapallo pour une dégustation de produits locaux. Les participants à cette balade auront également l’occasion de goûter des spécialités plus régionales, comme la focaccia al formaggio et les pansotti, des pâtes ravioli avec une sauce aux noix. Si vous préférez les découvertes en solitaire, une visite du Mercato del Giovedi, ce marché bien connu situé sur la promenade Lungomare Vittorio Veneto, est tout indiquée.

D’avril à octobre, durant la haute saison, Rapallo attire presque le double de sa population, et parvient tout de même à maintenir son atmosphère tranquille au sein de son centre historique, un contraste saisissant par rapport aux villes voisines accessibles par le service de ferry de Rapallo. La jetée de Rapallo se trouve le long de la promenade du front de mer, où les ferries transportent les visiteurs vers Portofino, Santa Margherita Ligure et San Fruttuoso, ainsi que les Cinq-Terres. Tout au long de l’année, ce service de transport en bateau donne l’occasion à ses usagers de profiter de vues à couper le souffle sur la mer, pour la modique somme de 17 € l’aller simple.

Si vous choisissez d’embarquer sur le ferry qui relie Rapallo à Portofino, le long de golfe de Tigullio, en 30 minutes, vous arriverez dans un petite square cosmopolite entouré de boutiques de designers, de cafés et de restaurants animés, comme da I Gemelli. Les jumeaux qui le possèdent, Paolo et Matteo Giovannini, marchent dans les pas de huit générations de restaurateurs, une tradition familiale qui remonte à 1850. Ils servent des plats provenant du livre de cuisine aux spécialités de Ligure de leur grand-mère, comme les spaghetti ai muscoli tritati et les trenette al pesto alla Portofino. Ces deux plats s’accompagnent parfaitement d’une gelato en dessert au Dolce & Gabbana’s Caffè Excelsior, sur le port de plaisance. OÙ SÉJOURNER À RAPALLO ?

Le Grand Hotel Bristol Spa Resort : situé à quelques minutes de marche du centre historique de Rapallo, ce palais rose pâle de la Belle Époque surplombe le golfe de Tigullio. L’hôtel dispose de quatre-vingts chambres et suites, dont la plupart ont le luxe d’avoir un balcon privé. Bâti en 1904, cet hôtel cinq étoiles vous accueille dans son propre restaurant étoilé, Le Cupole, avec un toit-terrasse.

L’hôtel propose à ses invités des expériences uniques : cours de cuisine, balades privatisées en bateau, aventures en Vespa ou à vélo électrique, croisières pour observer le coucher de soleil, plongée et snorkeling, voyage en tram jusqu’au sanctuaire de Montallegro, dans les hauteurs. En séjournant dans cet hôtel, vous pourrez également profiter de son spa, le Erre Spa, de 2 000 mètres carrés, des thermes romains du 21e siècle auxquels viennent s’ajouter des saunas et des piscines hydrothérapeutiques. Le Marina di Bardi Beach Club, l’hôtel non loin de là, dispose de sa propre plage privée ainsi que d’un restaurant de fruits de mer sur place. VARENNA OU LE VILLAGE LE PLUS ROMANTIQUE D’ITALIE

Sur la côte orientale du lac de Côme, entouré par les jardins botaniques de la Villa Cipressi et de la Villa Monastero, se trouve Varenna. Ce village a une population de moins de 1 000 habitants et accueille des centaines de mariages durant la haute saison. Il n’est pas rare que vous tombiez sur une demande en mariage impromptue au cours de votre visite de Varenna, alors que vous déambulez dans le paysage verdoyant qui entoure la Villa Cipressi et ses jardins en terrasse sur trois niveaux qui serpentent jusqu’aux rives du lac.

Les jardins, plantés entre les 15e et 19e siècles, et entretenus depuis, comptent parmi le réseau des plus beaux jardins d’Italie. On y retrouve des plantes d’espèces diverses, comme des cyprès, des palmiers, des tamaris, des magnolias, des myrtes, des gardénias, des citronniers et des agaves d’Amérique, ainsi qu’une floppée d’autres espèces saisonnières. Les différentes terrasses et escaliers mènent à deux portes iconiques qui s’ouvrent sur le lac, l’endroit parfait pour une photo parmi les glycines.

En 1980, les habitants de Varenna ont acheté la Villa Cipressi. Elle abrite désormais un hôtel quatre étoiles, un lieu où se déroulent de nombreuses nuits de noce et de célébrations. Le dernier dimanche de juillet, la ville entre en liesse pour la Festa della Regina, des feux d’artifice sont tirés et un dîner est organisé en l’honneur de la visite de la Reine Victoria en 1838.