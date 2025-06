Bhoutan : nos conseils pour bien préparer votre voyage

QUELS FESTIVALS VOIR AU BHOUTAN

Chaque festival à son propre thème : de meilleures récoltes, améliorer la santé et le bien-être ou se protéger des mauvais esprits. Pour les locaux habitant les régions reculées, ils représentent une rare occasion, celle de passer du temps avec la famille étendue et les amis qu’ils ne voient sinon que rarement. Les célébrations durent souvent entre trois et cinq jours et nombreux sont les locaux qui y participent tous les jours afin d’être bénis par les danses.

Les costumes élaborés et les performances complexes que l'on peut voir lors de ces festivals accueillent des dizaines de danseurs masqués représentant démons, esprits, animaux et divinités au cours de performances pouvant durer trois ou quatre heures. La plupart des spectateurs sont assis sur le sol, en extérieur au soleil, et apportent des tapis ou de petits tabourets pour être plus confortablement installés.

Au cours des vingt-cinq dernières années, Kinley Gyeltshen a travaillé pour Wilderness Travel, l’une des premières agences de voyage internationales du Bhoutan. Il a organisé pour eux différents itinéraires, autour de la randonnée, du camping, du patrimoine et des festivals. Selon lui, les festivals sont un ajout divertissant à un voyage mais ne devraient pas en être le thème principal. Au lieu de cela, il suggère que les visiteurs passent la moitié de la journée à y assister, et que le reste soit consacré à explorer d’autres aspects du pays et de sa culture.