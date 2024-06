Découvrez les meilleures destinations de kayak souterrain

Nous ne nous sommes aucunement sentis oppressés lors de l'excursion en kayak organisée par l’entreprise SUP Kentucky . Dans les zones du circuit où l'eau est la plus profonde, les visiteurs se retrouvent à environ un mètre quatre-vingts de la roche constituant le plafond. L'absence de courant et la présence de nos deux guides debouts sur des planches de paddle, rassurent également.

Le kayak souterrain ne fait peut-être pas partie des activités les plus plébiscitées par la plupart des kayakistes, mais pour Don Marsan, qui organise des excursions en kayak depuis l'immense lac souterrain de 60 hectares de Crystal City Cave , dans le Missouri, il n'y a pas mieux. « Des milliers de personnes du monde entier sont déjà venues nous voir pour en faire. Nous accueillons environ 20 000 personnes par an », explique-t-il.

SUP Kentucky a enregistré une augmentation de 26 % de son nombre de visiteurs entre 2021 et 2023. L'année dernière, l'entreprise a commencé à proposer des excursions non guidées en kayak et en paddle pour répondre à la demande des visiteurs les plus aventureux.