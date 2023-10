Plongez à la découverte de l'enfer des Mayas… si vous l'osez

UN LIEU ESSENTIEL POUR COMPRENDRE L’HISTOIRE MAYA

Xibalba (prononcé chi-bal-ba), qui signifierait « lieu de terreur », revêtait une importance considérable dans l’ancienne culture maya. Le Popol Vuh, un texte mythologique essentiel du peuple q’eqchi’, décrit ce royaume comme une cour située sous la surface de la Terre où les dieux de la mort mayas régnaient en maîtres, mais aussi comme un carrefour entre le monde des vivants et celui des morts. Selon Holley Moyes, professeure d’archéologie à l’Université de Californie à Merced et exploratrice National Geographic, les historiens tentent encore de déterminer les raisons pour lesquelles les civilisations anciennes considéraient les grottes comme des portails vers le monde souterrain.

« Nous savons que, dès l’époque des Néandertaliens, les morts étaient enterrés dans les zones sombres des grottes dans le cadre de ce que nous supposons être une forme de culte lié aux ours », décrit Moyes. « En effet, en hiver, les ours se rendent dans des grottes pour hiberner. Ils sont comme morts. Puis ils se réveillent et retournent vaquer à leurs occupations. Il est possible que les anciens aient vu dans ce comportement une forme de résurrection. »

Les dieux contrôlaient tous les aspects de la vie des Mayas, tels que la pluie (Chac) et les récoltes (Hun Hunahpu), et dictaient même le choix des partenaires (Ixchel). Les premiers habitants de la région allaient dans les cavernes pour organiser des rituels importants tels que des enterrements, des saignées et des sacrifices, des pratiques dont les archéologues trouvent encore des traces de nos jours.