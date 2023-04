Une randonnée (presque) au bout du monde

Faites glisser votre doigt sur une carte jusqu’au point le plus bas du continent américain ; la dernière ville que vous trouverez sera Puerto Williams. Ce port chilien isolé sur le canal de Beagle abrite 3 000 habitants. Des scientifiques, des officiers de marine et des pêcheurs indigènes Yahgan. Les randonneurs passionnés savent qu’il s’agit du point de départ de l’itinéraire de randonnée le plus austral de la planète.

Le circuit de cinq jours des Dientes de Navarino, autour de l’île Navarino, commence et se termine à Puerto Williams, où des chevaux sauvages et des vaches indisciplinées errent dans les rues balayées par le vent. Celles-ci sont bordées de petits magasins, dont la plupart vendent des vêtements d’extérieur, des lieux d’hébergement tels que des auberges de jeunesse et hôtels, ainsi que des restaurants qui servent du crabe royal, la spécialité locale.

Bien sûr, le plus attrayant se trouve au niveau des sommets de la chaîne de montages des Dientes de Navarino. Là-bas, les randonneurs intrépides traversent des forêts denses de Nothofagus, hêtres présents dans l’hémisphère sud, qui mènent, sur 53 kilomètres, à des tourbières, des lacs et des cols alpins escarpés avec, au sud, une vue sur le Cap Horn, la dernière parcelle de terre avant l’Antarctique.

« Dix ou quinze ans auparavant, personne ne se baladait là-haut », déclare Maurice van de Maele, président de l’office de tourisme local. « En février dernier, nous avons battu un nouveau record : quarante-huit départs en un jour ». Bien entendu, cela est sans commune mesure avec les célèbres randonnées de Patagonie tel que le Trek W, au Chili, dans le parc national Torres del Paine, désormais tellement visité qu’il est nécessaire de réserver les emplacements de camping longtemps à l’avance. Pour l’instant, moins de 2 000 personnes s’attaquent chaque année au circuit des Dientes de Navarino. Le nombre de touristes visitant cette ultime frontière avec l’Antarctique est pourtant en augmentation.